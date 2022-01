Crytek setzt seine beste Spielereihe fort – Fans feiern ersten Teaser

Crysis 4 passiert wirklich! (Bild: Crytek / Getty Images - filistimlyanin)

Der Shooter-Entwickler Crytek kündigt überraschend mit einem kurzen Teaser-Trailer die Fortsetzung der populären Crysis-Reihe an.

Crysis kehrt zurück

Der dritte und bislang letzte Teil der Crysis-Reihe erschien 2013 und führte die Geschichte von Prophet zu einem soliden Ende. Fast zehn Jahre später kündigt Crytek mit einem kurzen Teaser-Trailer eine Fortsetzung an. Unter dem momentanen (und simplen) Arbeitstitel Crysis 4 soll der Serie also wieder Leben eingehaucht werden.

Crysis 4 | Teaser-Trailer

Viel mehr Informationen gibt es leider noch nicht. Im entsprechenden Blogpost von Crytek heißt es, dass sich das Spiel noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. (Quelle: Crytek)

Crysis 4 wird aber wahrscheinlich wieder ein Ego-Shooter mit einer Singleplayer-Kampagne und einem kompetitiven Multiplayer werden. Vor allem die Mehrspieler-Komponente könnte spannender als zuvor ausfallen, da Crytek mit seinem aktuellen Shooter-Hit Hunt: Showdown viel Erfahrung sammeln konnte.

Hype in der Community

Sowohl unter dem YouTube-Video als auch dem entsprechenden Twitter-Post feiern Fans die Ankündigung. Nach fast zehn Jahren haben viele die Hoffnung auf ein Crysis 4 aufgegeben.

Doch der erste Teaser-Trailer sorgt jetzt wieder für wachsenden Hype in der Community. Einige Fans scherzen schon darüber, dass Crysis 4 ein Grafikkarten-Killer werden könnte, wie das erste Crysis einst.

Da sich der Shooter noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befindet, ist mit einer Veröffentlichung erst in ferner Zukunft zu rechnen. Es bleibt also genug Zeit, die Crysis-Trilogie nachzuholen, die erst kürzlich in einer Remaster-Edition für PC und Konsolen erschienen ist.