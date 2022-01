PS Plus: 3 neue Gratis-Games für Februar angekündigt

PS Plus im Februar: Sony hat drei neue Gratis-Games angekündigt. (Bildquelle: Sony / 2K Games)

Auch im Februar liefert Sony PS-Plus-Mitgliedern wieder eine Auswahl an Gratis-Games. Im kommenden Monat dürft ihr euch über drei Spiele für die PS4 und PS5 freuen – dieses Mal könnt ihr einen Fantasy-Shooter, einen Simulator und ein Sport-Spiel abstauben.

PS Plus: Gratis-Spiele im Februar 2022

Sony hat die kommenden Gratis-Games für PS-Plus-Abonnenten angekündigt. Ab dem 1. Februar könnt ihr euch die folgenden drei Spiele kostenlos schnappen:

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

UFC 4 (PS4)

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PS4)

PlayStation: Die neuen Gratis-Games im Detail

Planet Coaster: Console Edition

Planet Coaster - Achterbahnfahren in Ego-Perspektive

In Planet Coaster könnt ihr euch euren eigenen Vergnügungspark aufbauen, verwalten und vergrößern sowie fantastische Achterbahnen und andere Attraktionen entwerfen. Der Simulator wurde ursprünglich 2016 für den PC releast, ist nun aber auch für die PS5 erhältlich und wurde in der Konsolen-Edition für den DualSense-Controller optimiert.

UFC 4

UFC 4: Willkommen im Octagon

Mit UFC 4 gibt es im Februar ordentlich auf die Zwölf. In dem Kampfsport-Spiel steigt ihr als bekannte Champions in den MMA-Ring und bezwingt eure Gegner mit variierenden Kampfstilen. Insgesamt stehen euch über 200 Kämpfer mit unterschiedlichen Stärken wie Boxen, Ringen oder Jiu-Jitsu zur Verfügung.

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: Launch-Trailer

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure gibt euch die Chance, ein kurzweiliges Fantasy-Spin-Off zum Borderlands-Franchise zu zocken, bevor voraussichtlich am 25. März das vollwertige Tiny Tina Wonderlands erscheint. Ursprünglich wurde Assault on Dragon Keep als DLC für Borderlands 2 releast, bevor 2K seine ganz eigene Dungeons-and-Dragons-Variante nun als eigenständiges Game vom Hauptspiel entkoppelt hat.

Im Februar bekommen PS-Plus-Abonnenten wieder drei neue Gratis-Games – darunter ein Aufbau-Spiel, ein Kampfsport-Spiel und ein Shooter-Spin-Off aus dem Borderlands-Franchise.