Skyrim: Spieler nehmen Rache an nervigstem NPC

Skyrim: Gamer rächen sich an dem wohl nervigsten NPC überhaupt. (Bildquelle: Bethesda / SIphotography, Getty Images)

In Skyrim gibt es viele unvergessliche NPCs, aber ein ganz bestimmter Charakter in Weißlauf fällt fast allen Spielern ziemlich negativ auf. Nach Jahren voller Beleidigungen haben Skyrim-Spieler den Adligen Nazeem endlich selbst aufs Korn genommen.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition [PlayStation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.01.2022 18:55 Uhr

Skyrim: Spieler "schicken" Nazeem in den Wolkenbezirk

Drachen, Räuber, Monster, Diebe, Intriganten - in Skyrim muss das Drachenblut einen Bösewicht nach dem anderen zu Fall bringen. Der adlige NPC Nazeem aus Weißlauf stellt im Vergleich dazu zwar nur eine mikroskopische Bedrohung dar, allerdings hat er das großartige Talent, den Skyrim-Spieler mit seinen Phrasen auf ewig zu nerven.

Seine herablassende Frage „Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh natürlich seid ihr es nicht.“ gehört zu den bekanntesten seiner Beleidigungen in Skyrim. Auf Reddit machen sich die Spieler gerade einen Spaß daraus, ihm seine eigene hochnäsige Frage selbst schmecken zu lassen - indem sie seinen Kopf gen Himmel befördern oder einen Riesen diesen Job übernehmen lassen.

Die Skyrim-Community genießt die Rache an Nazeem in vollen Zügen. „9 Jahre nach Release und dies ist die befriedigendste Sache, die ich je im Spiel gesehen habe“, schreibt Reddit-User Poignantusername. „Ich sollte das nicht so sehr lieben, aber ich tue es!“, gesteht Reddit-User TheLastOneHere1.

Andere Fans widerum fühlen sich durch die Beiträge sehr inspiriert und holen erste Erkundigungen ein, wie man Nazeem an einen "passenden" Ort in Skyrim locken kann. Auch wenn das Drachenblut eigentlich für den Frieden in Skyrim sorgen soll, manche Späße müssen einfach sein. Vor allem, wenn Nazeem vergisst, wer eigentlich vor ihm steht.

Schafft ihr das ultimative Quiz?

Nazeem gehört zu den nervigsten NPCs in Skyrim, der die Spieler andauernd mit seinen Phrasen beleidigt. Auf Reddit drehen die Spieler den Spieß um und schicken den NPC selbst in den Wolkenbezirk, von dem er immer redet. Rache kann so süß sein!