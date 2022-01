Mario Kart 9 am Horizont? Wartungsarbeiten machen Fans wuschig

Spieler warten gespannt auf neue Mario-Kart-Infos. (Bild: Nintendo, Getty Images / AaronAmat)

"Was könnte Nintendo jetzt wieder aushecken?" Diese Frage stellen sich Switch-Spieler derzeit. Der Grund? Wartungsarbeiten in Mario Kart 8 Deluxe, in die mehr hineininterpretiert werden könnte.

Gibt Nintendo Hinweise auf Mario Kart 9?

Macht Nintendo unnötig die Pferde scheu oder könnte hinter einem neuen Tweet des Unternehmens tatsächlich mehr stecken, als es auf den ersten Blick scheint? Darüber zerbrechen sich die Fans aktuell den Kopf:

In einem Tweet von Nintendo of America kündigt der Konzern ganz normale Wartungsarbeiten in Mario Kart 8 Deluxe an. Für über vier Stunden waren in dieser Zeit am 25. Januar jegliche Online-Funktionen lahmgelegt. Eigentlich ein ganz normales Vorgehen bei Online-Multiplayern – oder nicht?

Die Community rätselt nun trotzdem darüber, ob da nicht mehr hinter stecken könnte. Denn eine solche Twitter-Ankündigung zu Wartungsarbeiten – in einem mittlerweile fünf Jahre alten Switch-Spiel – sei doch eher eine Seltenheit.

Viele vermuten nun, es könnte etwas mit den Gerüchten um ein neues Mario-Kart-Spiel zu tun haben. Den Theorien nach könnte Nintendo gerade, statt an einem brandneuen Spiel, an weiteren DLCs oder Fahrern arbeiten. Das würde dann auch die Wartungsarbeiten erklären.

EarlyBirdTheNightowl schreibt dazu auf Reddit scherzeshalber "Sie ändern den Namen einfach in Mario Kart 9 um." Allgemein scheint es auch viele Leute zu geben, die die wilden Theorien zu den vermeintlichen Hinweisen anzweifeln. (Quelle: Reddit)

Was steckt tatsächlich dahinter?

Nintendo wird wahrscheinlich wirklich nur Standard-Wartungen vorgenommen haben um den Online-Aspekt des Spiels zu verbessern. Dass Nintendo Wartungsarbeiten für Mario Kart 8 Deluxe derzeit über Twitter verkündet, wird vermutlich an etwas ganz anderem liegen.

Immerhin fand kürzlich erst ein großes Online-Turnier seitens Nintendo statt, in dem ein paar der bestplaziertesten Fahrer und Fahrerinnen Goldpunkte im Wert von knapp 25 Euro abstauben konnten. Das hat garantiert dafür gesorgt, dass ein paar pensionierte Rennfahrer das Rennkart wieder rausgekramt haben und seitdem wieder intensiver spielen. (Quelle: Destructoid)

Falls ihr übrigens auch an einem solchen Turnier teilnehmen wollt, solltet ihr euch den 12. März markieren. Da findet in Deutschland, Österreich und Schweiz das vorerst letzte Wettrennen seiner Art statt.

Das nächste Mario Kart soll, Gerüchten zufolge, mit mehr Charakteren aus fremden Franchises aufwarten können. Ob die folgenden Horror-Figuren wohl dazugehören?