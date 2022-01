Steam-Newcomer: Kostenloses Kartenspiel sticht Skyrim und GTA aus

Ein neuer Yu-Gi-Oh!-Ableger erobert Steam. (Bild: Konami Digital Entertainment / Valve)

Auf Steam geht gerade ein neues Free-to-Play-Spiel steil, das viele von euch wahrscheinlich noch aus ihrer Kindheit kennen: Yu-Gi-Oh! Der neue kostenlose Ableger des Kartenspiels schart Hunderttausende Spieler um sich – und kann damit sogar GTA und Skyrim überholen.

Zeit für ein Duell! Yu-Gi-Oh! Master Duel erobert Steam

Fans von Magic, Hearthstone, Gwent und Co. dürfen sich über eine weitere Alternative freuen. Auf Steam startete am 19. Januar 2022 Yu-Gi-Oh! Master Duel – ein F2P-Ableger der bekannten Kartenspielserie, die viele von euch wahrscheinlich noch in analoger Form oder dank des Animes wohlig im Gedächtnis haben dürften.

Das Steam-Spiel konnte einen echten Traumstart hinlegen und kurz nach dem Release bereits über 260.000 gleichzeitige Spieler verbuchen. Damit überholt der Newcomer nicht nur alte Haudegen wie Skyrim, welches aktuell bei knapp 20.000 gleichzeitigen Spielern liegt, sondern auch echte Dauerbrenner wie GTA 5. In der offenen Spielwelt von Los Santos tummeln sich laut aktueller SteamDB-Angabe etwa 100.000 Spieler (SteamDB).

Wer sich einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen will, wirft am besten einem Blick in den offiziellen Launch-Trailer:

Yu-Gi-Oh! Master Duel – offizieller Launch-Trailer

Yu-Gi-Oh! Master Duel kostenlos auf Steam spielen

Nicht nur auf Steam verfügbar

Wer Interesse am kostenlosen Kartenspiel hat, aber keinen Gaming-PC sein Eigen nennt, weicht einfach auf eine andere Plattform aus. Das Spiel ist auch auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iPhone und Android-Smartphone verfügbar.

Zudem unterstützt Yu-Gi-Oh! Master Duel Crossplay, sodass ihr auch gegen Freunde antreten könnt, wenn sie auf einer anderen Plattform unterwegs sind.

Auf Steam bewerten immerhin 76 Prozent aller Spieler das neue Kartenspiel positiv. Sie freuen sich vor allem, dass es kein "Pay to win" ist. Auch Gelegenheitsspieler können anscheinend mit etwas Grinding an gute Decks kommen, ohne massig Geld ins Spiel stecken zu müssen.