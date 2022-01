Es geschieht wirklich: Dying Light 2 ist endlich da.

Der Februar beginnt mit dem Release eines heiß erwarteten Zombie-Open-World-Spiels. Aber auch Fans von emotionalen Geschichten kommen auf ihre Kosten.

Life is Strange: Remastered Collection | 1. Februar

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Sieben Jahre ist es her, da erschien mit Life is Strange der Auftakt einer recht ungewöhnlichen Adventure-Reihe. Grund genug für Square Enix und Deck Nine die Geschichte rund um Max, Chloe und Rachel als Remastered-Version neu zu veröffentlichen.

Während es inhaltlich keine Änderungen gibt und ihr damit das komplette Paket von Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm erhaltet, folgt auf der technischen Seite ein sichtbares Upgrade. Die Entwickler versprechen eine aufpolierte Grafik, deutlich verbesserte Charakteranimationen und aktualisierte Rätsel.

Wer die Ultimate Edition von Life is Strange: True Colors erworben hat, erhält die Remastered-Collection automatisch zum Release freigeschaltet. Alle anderen können das Paket auch separat für PC und alle verfügbaren Konsolen erwerben - mit Ausnahme der Nintendo Switch. Hier soll der Release später im Jahr folgen.

The Waylanders | 2. Februar

PC

The Waylanders ist ein klassisches Rollenspiel, welches von den Bioware-Spielen Dragon Age oder Neverwinter Nights inspiriert wurde. Ihr steuert aus der Iso-Perspektive eine Heldengruppe durch zwei verschiedene Zeitalter: Eine Mittelalterliche Welt und die Ära der Kelten. In beiden Welten könnt ihr verschiedene Quests erledigen, neue Ausrüstung finden und Entscheidungen treffen, die sich möglicherweise auf die jeweils andere Zeitlinie auswirken.

Die Inspiration durch die Bioware-Klassiker ist übrigens nicht zufällig. An der Geschichte beteiligt ist Mike Laidlaw, der früher bei Bioware unter anderem für die Dragon-Age-Reihe verantwortlich gewesen ist.

Schon seit Mitte 2020 befindet sich The Waylanders im Early Access bei Steam. Nun soll der vollständige Release des Rollenspiels am 2. Februar stattfinden - aber vorerst nur für den PC.

Dying Light 2: Stay Human | 4. Februar

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Dying Light 2: Stay Human spielt viele Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Das Zombievirus hat sich weiter ausgebreitet und die verbliebene Menschheit organisiert sich in einer neuen Stadt. Als Spieler schlüpft ihr an dieser Stelle in die Rolle von Aiden Caldwell und erlebt eine offene Welt, in der Menschen und Zombies gleichermaßen eine Gefahr darstellen.

Spielerisch setzt Dying Light 2: Stay Human auf eine Mischung aus rasanten Parkour-Einlagen und starkem Nahkampffokus. Letzteres ist insbesondere wichtig, denn Schusswaffen gibt es in der postapokalyptischen Welt im Grunde nicht mehr. Dafür aber könnt ihr die unzähligen Schwerter, Äxte, Baseballschläger und so weiter mit Upgrades verbessern, so dass sie zum Beispiel Elektroschaden verursachen.

Dying Light 2: Unzensiert spielen? So geht's!

Der Release von Dying Light 2 hat sich in der Vergangenheit bereits mehrmals verschoben. Jetzt soll es aber wirklich fertig sein und erscheint für PC und die PlayStation- und Xbox-Konsolen. In Deutschland ist das Spiel zudem nur in einer geschnittenen Version erhältlich.

Der Zombie-Apokalypse mit Nahkampfwaffen entgegen treten, einer emotionalen Geschichte dreier Teenager folgen oder ein Rollenspiel gefangen zwischen zwei Welten erleben: Die erste Februar-Woche beginnt definitiv abwechslungsreich.