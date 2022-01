Assassin's Creed: Das ursprüngliche Ende war komplett irre

Ubisoft wollte "Assassin’s Creed"-Reihe ursprüngliche mit einem Twist enden lassen. Bildquelle: Getty Images/ MangoStar_Studio

Vor einigen Jahren war Assassin’s Creed noch als Trilogie geplant. Die Geschichte rund um Desmond hätte dabei mit einem unerwarteten Twist geendet. Komplett mit weiteren biblischen Referenzen, dem Ende der Welt und sogar mit einem Raumschiff.

Assassin's Creed wäre fast im All geendet

Die "Assassin's Creed"-Reihe hat über die Jahre eine durchaus komplexe Geschichte aufgebaut, die geschichtliche Ereignisse neu einordnet und auch vor dem Glauben nicht Halt macht. Der Forscher Lars de Wildt hat für eine wissenschaftliche Arbeit über Ubisofts Umgang mit Religion mehrere Entwickler befragt. Dabei kam auch ans Licht, wie Desmond Miles Geschichte im dritten Teil der Reihe fast geendet wäre.

Letztendlich wäre Desmond gegen das böse Unternehmen Abstergo angetreten und hätte dabei auf die Fähigkeiten seiner Vorfahren Altair und Ezio zurückgegriffen. Um die Menschheit nach dem Untergang der Welt im Jahr 2012 zu retten, hätte er sich zusammen mit Lucy Stillman dann aber auf ein Raumschiff gerettet, um als Adam und Eva eine neue Zivilisation zu starten. (Quelle: Eurogamer)

Assassin's Creed bleibt uns noch lange erhalten

Letztendlich kam natürlich alles anders. Assassins's Creed 3 beendete zwar wirklich Desmonds Geschichte, aber es gab kein Raumschiff und Abstergo wurde nicht vernichtet. Genauso wenig wie die Erde, fand auch die "Assassin's Creed"-Reihe im Jahr 2012 nicht ihr Ende. Stattdessen erlebt jetzt Layla Hassan Abenteuer in der Vergangenheit und auch die Story in der Gegenwart kann einige verrückte Wendungen aufweisen. Nur vielleicht nicht ganz so verrückt, wie ein Raumschiff mit Adam und Eva.

