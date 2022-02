Wenn euch Matrix 4 enttäuscht, wollt ihr die Spiele nicht sehen

Matrix: Resurrections hat viele Fans enttäuscht. Bei den Matrix-Videospielen ist es ... ähnlich ... gewesen. Bildquelle: Getty Images / Damir Khabirov, Warner Brothers Interactive.

18 Jahre nach dem letzten Film setzt Matrix: Resurrections die dystopische Reihe um die in einer Computerwelt gefangenen Menschheit fort – und die Fans könnten nicht gespaltener sein. Ein guter Zeitpunkt, um auch mal über Matrix' bemühte Videospielversuche zu sprechen.

Die Matrix-Spiele: Welche Pille darf es sein?

Das Schicksal der Matrix-Videospiele einfach in die Schublade des allseits bekannten Lizenzfluches zu schieben, wäre zu einfach. Ja, die Spiele sollten die Filme unterstützen und gerieten dabei ein bisschen in deren Schatten, aber es ist nicht so, dass sie nicht etwas Eigenes versucht hätten. Was allerdings dabei herauskam, befand sich irgendwo zwischen monoton und durchgedreht. Nichtsdestotrotz zeigen die Adaptionen bis heute, wie viel Gaming-Potenzial das Matrix-Universum hat und woran ein mögliches kommendes Spiel – nach der beeindruckenden "The Matrix Awakens"-Demo – anknüpfen könnte.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum allerersten Matrix-Videospiel ansehen: Enter The Matrix:

Enter The Matrix: Trailer

Enter the Matrix: Wie Max Payne, nur anders

Das Jahr 2003 war für die Matrix-Produzenten eine sehr ambitonierte Phase. Mit sechs Monaten Abstand erschienen nicht nur zwei Filme hintereinander, Matrix Reloaded und Matrix Revolutions, zum selben Zeitpunkt kam auch das erste Videospiel von Entwickler Shiny Entertainment auf den Markt. Mit einer Besonderheit, die bei vielen Fans erstmal Stirnrunzeln verursachte: Statt mit Protagonist Neo die Matrix aufzuräumen, könnt ihr entweder Niobe oder Ghost spielen. Das hat aber auch etwas Gutes: In Enter the Matrix bekommen die beiden coolen Mitstreiter nicht nur ihre verdiente Screentime, mit ihrer Geschichte und dem zusätzlich gedrehten Filmmaterial beantwortet das Spiel auch ein paar Fragen, die in den Filmen nicht beantwortet werden. Jetzt keine zentral wichtigen, aber doch nette "Gut zu wissen"-Goodies für echte Matrix-Fans.

Das Gameplay erinnert dabei sehr stark an Max Payne. Während Niobe und Ghost mehrere Missionen in der Matrix erfüllen müssen, bekommen sie es immer wieder mit Streitkräften und Agenten zu tun. Und hier dürfen neben dem Ballern natürlich Sprünge und andere Kampfmoves in Zeitlupe nicht fehlen – wobei Zeitlupe das falsche Wort ist. Eine kaum spürbare, aber zumindest cool aussehende Mini-Verlangsamung trifft es besser. Die erste Stunde ist unglaublich spaßig, ihr vermöbelt die Gegner (fast) genauso cool wie in den Filmen, bis ihr merkt, dass danach nur noch Wiederholungen folgen. Hinzu kommen eine klobige Steuerung, Plastik-Grafik und kein besonders hoher Schwierigkeitsgrad. Enter the Matrix ist kein Lizenz-Trash, aber auch eben kein Spiel, das seiner Vorlage würdig wird.

Neo gegen Riesen-Smith: The Path of Neo stellt keine Verbesserung dar, erhöht aber den WTF-Faktor immens.

Matrix: The Path of (Ich kann endlich) Neo (spielen)

Zwei Jahre später folgte Matrix: The Path of Neo – und ja, wenn es nicht besser geht, geht es auf jeden Fall noch weirder. In diesem Spiel könnt ihr endlich in die Rolle von Neo selbst schlüpfen und die Ereignisse der Filme nachspielen – von der Flucht aus seinem Büroalltag (als langweiliges Stealth-Tutorial eingebunden) bis zu seinem finalen Kampf gegen Agent Smith (ein Bosskampf gegen einen Hochhaus-Transformer, weil Videospiel!). Genauso kommen aber auch viele Nicht-Kanon-Situationen dazu, beispielweise Neos Kämpfe gegen Ninjas, Vampire und menschengroße Ameisen. Prinzipiell kein schweres Verbrechen, ein Videospiel sollte auch die vielen Möglichkeiten der Matrix nutzen, aber spätestens hier fühlt sich keiner mehr als Auserwählter oder Retter der Menschheit ernstgenommen.

Und wem das alles noch nicht kurios genug ist, dem sei gesagt, dass sich die Matrix-Produzenten mit einer Szene ebenfalls im Spiel verewigt haben, in der sie als schlecht animierte Blockmenschen erklären, dass sie nicht wollten, dass das Spiel genauso wie der dritte Film endet und schon etwas Besseres bieten soll. Am Ende des zehnstündigen Matrix-Trips, mit vielen Kameraproblemen und lahmen Kämpfen, hat Matrix: The Path of Neo es definitiv geschafft, sich tief in das Gamer-Gedächtnis einzubrennen, aber leider nicht als gutes Spiel. Aber auch wenn der Neo-Simulator keinen Riesenerfolg einfahren konnte, war die Matrix-Gaming-Ära noch nicht vorbei ...

MMO trifft Matrix: Es war ein sehr ambitioniertes, wenn auch sehr kurzes Projekt.

The Matrix Online: Ein ambitioniertes Projekt

Neben den klassischen Third-Person-Shootern versuchte sich das Matrix-Universum auch an einem MMO-RPG, das Monolith Productions entwickelte und ebenfalls im Jahr 2005 erschien. Im Spiel konnten die Fans die digitale Stadt Mega City unsicher machen und sich dabei zwischen einer von drei Charakterklassen entscheiden: den Codern, die Programme für sich kämpfen lassen konnten, den Hackern, die aus der Ferne Personen sabotieren konnten, und den Operatives, die zu Fäusten oder Schusswaffen griffen. Um das Schicksal der Matrix zu bestimmen, konnten sich Spieler dabei drei verschiedenen Fraktionen anschließen, die entweder pro Menschheit, pro Maschinen oder pro "Ich mache mein eigenes Ding" kämpften.

Fähigkeiten skillen, Missionen erfüllen, mit anderen Spielern abhängen – The Matrix Online bot nicht nur ein völlig neues Spielerlebnis, es erzählte auch die Geschichte der Filme weiter und ließ Spieler mit wichtigen Figuren wie Morpheus zusammenarbeiten und interagieren. Trotz der vielen guten Ideen wurde das Spiel aufgrund zu geringer Spielerzahlen im Jahr 2009 abgeschaltet, natürlich nicht, ohne alle Spieler mit einer verstörenden Matrix-Auslöschung zu verabschieden. Das zog sich konsequent durch alle Spiele: Gut war nicht drin, aber 0815 ging auch nicht. Wenn schon, dann mit einem weirden Stil.

Von Enter the Matrix bis The Matrix Online: Die Videospieladaptionen des ikonischen Universums konnten zwar dem Lizenzfluch entgehen, aber Erfolgsproduktionen sind es am Ende dann auch nicht geworden. Was für uns übrig bleibt: Ein Schatz an kultigen Versuchen und dem Wissen, dass das Potenzial immer noch da ist. Fragt sich nur, wann sich der richtige Entwickler daran setzt ...