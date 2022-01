Die Sims 4: Eigenwilliger Sim lässt Herzen aller Katzen-Fans schmelzen

Ein Reddit-Clip zu Die Sims 4 zeigt den Traum aller Katzen-Freunde. Bild: Electronic Arts, Getty Images/Deagreez.

Haustiere in Die Sims 4 machen die Lebenssimulation um einiges niedlicher und aufregender. Das Video eines Reddit-Users zeigt jetzt auf lustige Weise, dass auch die virtuelle Welt besondere Katzen-Ladies bereithält. Eine raffinierte Sims-Frau verzichtet nämlich auch bei ihren sportlichen Aktivitäten nicht auf ihre süße Fellnase.

Die Sims 4: Joggen oder Knuddeln? Beides!

Wer kennt es nicht? Das Leben ist stressig und vollgestopft: Arbeit, Haushalt, Kochen, Freunde und Haustiere – alles will umsorgt und erledigt sein. So geht es eben auch in der Lebenssimulation Die Sims 4 zu. Die einzige Antwort darauf scheint oft das Multitasking zu sein.

Während Sims gerne mal mit einem Teller Essen durch die Gegend schreiten, um nebenbei andere Dinge erledigen zu können, ist das ein gewohntes Bild für viele Spielerinnen und Spieler.

Die folgende Eigenwilligkeit einer cleveren Sims-Dame ist dabei schon etwas spezieller und seltener. Während sie sich dazu entschließt, noch eine nächtliche Jogging-Runde zu drehen, kombiniert sie das Angenehme mit dem Nützlichen: Eine knuddelige Laufrunde mit der geliebten Katze im Arm.

Schaut euch das Spektakel einmal selbst in dem geteilten Reddit-Video von houseplantist an:

Katzen-Freunde feiern Reddit-Clip

Auf Reddit wird das amüsante Katzen-Video – wen wundert es? – gebührend gefeiert. Das Video erhält über 6.000 stattliche Upvotes und jede Menge liebevolle Kommentare.

Die meisten bekennen sich dazu, dass sie wahrscheinlich genau dasselbe mit ihrer Katze machen würden. Leider lassen sich nicht alle Fellnasen so seelenruhig durch die Nachbarschaft tragen, wie die Fliege tragende Samtpfote im Video.

Einige merken an, dass das Multitasking-System in Die Sims 4 immer wieder zu amüsanten Situationen führt. Bei ThujaNoja war es folgendes:

"Mein Sim ist kürzlich Joggen gewesen und hat dabei einen Teller Makkaroni mit Käse verspeist."

Und nicht nur beim Laufen ist dies der Fall, wie thaantichrist erzählt:

"[…] Einmal hat mein Sim das Grundstück ihrer Freunde verlassen, während sie deren Kleinkind in den Händen hielt. Und als mein Sim zu Hause ankam, hatten wir dieses brandneue Kind für 45 Sekunden, bevor es wieder verschwand. Nur, weil sie tatsächlich mit diesem nach Hause gelaufen ist."

Solange dieses Multitasking-System dazu führt, dass wir solch niedliche Katzen-Bilder zu sehen bekommen, kann es ruhig weiter chaotisch sein.

