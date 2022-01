Gratis auf Epic: Sichert euch einen Action-Geheimtipp jetzt kostenlos

Bock auf einen soliden – und vor allem kostenlosen – Mech-Shooter? (Bild: XSEED Games / Getty Images – photosynthesis)

Wie jede Woche hat Epic auch dieses Mal wieder ein neues Gratis-Game am Start. Mit DAEMON X MACHINA gibt es dieses Mal ein Action-Spiel, das vor allem für Fans von Spielen wie Armored Core einen Blick wert sein dürfte.

DAEMON X MACHINA: Epic verschenkt solides Mech-Spiel

Epic-Games-Spieler dürfen sich wieder über neues und kostenloses Gaming-Futter freuen. In dieser Woche gibt es im Shop das Action-Spiel DAEMON X MACHINA gratis abzustauben. Im Third-Person-Shooter schlüpft ihr in die Rolle eines Mech-Piloten und stellt euch mit eurem Blechboliden anderen, meist noch deutlich größeren Robotern, die euch ans Leder wollen.

Das schöne an der Mech-Action: Ihr müsst euch euren Feinden nicht alleine stellen. Dank Online-Koop-Funktion können euch eure Freunde im Kampf unterstützen. Wer will, kann sich auch mit anderen Spielern im Versus-Modus in Einzel- oder zusammen mit einem Begleiter in Doppelkämpfen messen.

Spannende Mech-Schlachten erwarten euch in DAEMON X MACHINA. Wer einen ersten Blick ins Gameplay werfen will, schaut sich den Trailer an:

Daemon X Machina: Ein neuer Kampf für die Mecha-Söldner steht bevor!

DAEMON X MACHINA könnt ihr euch ab sofort bis zum 03. Februar um 17:00 Uhr kostenlos über den Epic Games Store sichern.

Gratis-Spiel in der kommenden Woche: Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Mech-Shooter sind nicht so euer Ding? Dann schaut doch einfach in der nächsten Woche nochmal bei Epic Games vorbei. Ab dem 03. Februar um 17:00 Uhr könnt ihr euch Yooka-Laylee and the Impossible Lair kostenlos schnappen.

In diesem Spin-Off müsst ihr euch durch diverse 2D-Sidescrolling-Level schlagen. Fans klassischer Mario-Spiele könnten hier also voll auf ihre Kosten kommen.

Allerlei Gameplay-Szenen des 2D-Plattformers gibt es im offiziellen Launch-Trailer zu sehen:

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – offizieller Trailer

Yooka-Laylee and the Impossible Lair könnt ihr euch zwischen dem 03. Februar und 10. Februar um 17:00 Uhr kostenlos sichern – danach gibt es wieder ein neues Gratis-Game bei Epic im Angebot.