Neues Witcher-Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen

Lust auf eine Runde Gwent? (Bild: CD Projekt)

The Witcher kehrt 2022 mit seinem unterhaltsamen Kartenspiel Gwent zurück. Das unter dem aktuellen Arbeitstitel „Project Golden Nekker“ entwickelte Spiel soll eine reine Singleplayer-Erfahrung werden.

The Witcher: Ein neues Gwent-Erlebnis

Spätestens seit The Witcher 3: Wild Hunt ist CD Projekts Fantasy-Reihe kein bloßer Geheimtipp mehr. Der Erfolg ermöglichte sogar eine Serien-Adaption und einen Anime. Der dritte Hexer-Teil überraschte zudem mit dem Kartenspiel Gwent, das sich erfrischend und unterhaltsam spielt, sodass sogar ein Multiplayer-Spiel wenig später folgte.

Das Spielemagazin IGN offenbart nun CD Projekts nächsten Schritt für das Witcher-Universum. Noch dieses Jahr soll ein neues Gwent-Spiel mit dem Arbeitstitel „Project Golden Nekker“ erscheinen. Das Ziel des polnischen Entwicklerstudios sei es, einen fesselnden Einzelspielermodus für die Spieler anzubieten, die Gwent lieber allein als im kompetitiven Mehrspielermodus spielen.

Gleichzeitig soll sich dieses neue Gwent-Erlebnis vom Singleplayer-Spin-off Thronebraker: The Witcher Tales, das 2018 erschien, unterscheiden. Man darf also gespannt sein, was CD Projekts Gwent-Team dieses Mal für Spieler bereithält.

Ein Release im Oktober denkbar

Ein exaktes Datum nennt CD Projekt nicht, aber IGN vermutet ein Veröffentlichungsdatum im Oktober 2022. Grund dafür sei, dass die Roadmap für den Gwent-Multiplayer neue Karten für April, Juli, Oktober und Dezember ankündigt. Wie schon die neuen Karten aus Thronebraker werden womöglich auch die Karten aus dem neuen Gwent-Spiel dem Gwent-Multiplayer hinzugefügt. Ein Release von Project Golden Nekker wäre also parallel zu einem Multiplayer-Update möglich.

Darüber hinaus erschienen Witcher-Spiele bisher entweder im Mai oder Oktober. Ein Oktober-Release wäre denkbar, weil es ins bisherige Schema passen würde. (Quelle: IGN)

Gwent - The Witcher Card Game

In den nächsten Wochen und Monaten folgen sehr wahrscheinlich handfeste Informationen und vielleicht auch ein exaktes Veröffentlichungsdatum.