Atari kombiniert NFTs und Lootboxen und ich kotze im Strahl

Dieses Geschenk will wirklich niemand haben! (Bild: Atari / Getty Images - klebercordeiro)

Was kommt heraus, wenn man Lootboxen und NFTs kreuzt? Genau, eine abnormale Profitmasche. Oder man denkt wie Atari und feiert mit seinen sogenannten GFTs 50 Jahre eines gescheiterten Unternehmens, das zum letzten Schlag ausholt. Ein Kommentar.

Das Gaming-Unternehmen Atari war einst mit seiner Heimkonsole Atari 2600 ein Branchenpionier. 1983 führten jedoch weitere Konsolen von Atari und anderen Herstellern zu einer Übersättigung des Marktes. Nach dem Crash verlor Atari schnell an Bedeutung. Auch Ataris überteuerte Retrokonsole, die letztes Jahr erschien, kam nicht sonderlich gut an.

Mittlerweile ist das Unternehmen nur noch ein Schatten seiner selbst und beweist mit seiner Jubiläums-Aktion, dass man sich von seinen früheren Prinzipien völlig verabschiedet hat. Atari feiert nämlich 50 Jahre mit einer diabolischen Missgestalt, die das Unternehmen selbst GFT nennt.

Das schlimmste Geschenk aller Zeiten

Als wären Lootboxen und NFTs nicht schon zum Kotzen genug, kommt Atari mit GFTs um die Ecke. GFTs? Also, schnell drübergelesen und ausgesprochen wie das englische Wort für Geschenk, nämlich „Gift“? Auf der offiziellen Seite beschreibt Atari GFTs als „limitierte NFTs, als Präsent verpackt, um zu jedem Anlass Freude zu bereiten.“

Weiter heißt es: „Schicke das GFT an einen glücklichen Empfänger (oder behalte es für dich – wir nehmen es dir nicht übel!)“ Aber ich nehme es dir übel, Atari, dass du tatsächlich versuchst, NFT-Lootboxen als gut gemeinte Geschenke zu verkaufen! (Quelle: Atari)

GFTs: gewöhnlich, selten, episch

Zückt euren Kryptogeldbeutel, denn die erste GFT-Kollektion ist verfügbar! Momentan liegt der Preis für die aktuelle NFT-Geschenkbox umgerechnet bei günstigen 230 Euro, Preis schwankend. Ironie: Aus!

Und das ist erst der Anfang, denn eine Roadmap (natürlich gibt es eine Roadmap, was sonst?) erklärt euch, wie das teuflische System funktioniert. Alle Käufer können zu einem bestimmten Datum ihr digitales Geschenk auspacken und erfahren zudem die NFT-Seltenheitsstufe: gewöhnlich, selten, episch – Lootboxen lassen grüßen.

Je mehr GTFs ihr kauft, desto mehr Boni könnt ihr absahnen. Ihr könnt die Geschenke aber auch weiterverkaufen ... und hier kommt sicherlich die Seltenheitsstufe ins Spiel. Denn je seltener der digitale Gegenstand, umso mehr wird er wahrscheinlich im späteren Handel kosten.

Das ist schamloses Glücksspiel mit NFTs – und nichts weiter

Atari weist nutzlosen digitalen Gegenständen einen Wert zu und kreiert im Grunde ein NFT-Kasino. Lootboxen konnten sich vor dem Glücksspielvergleich retten, indem man ihnen einen monetären Wert absprach. Glückwunsch, Atari, deine GFTs sind reines Glücksspiel!

Aber immerhin hat noch niemand behauptet, GFTs seien „ziemlich ethisch und ziemlich spaßig“. Nein, Atari findet in meinen Augen sogar scheußlichere Worte für diesen Unsinn:

„GFTs sind die trendigsten Geschenke, die man dieses Jahr kaufen kann. GFTs werden von Amazon nicht verzögert. Sie werden von UPS nicht beschädigt. Man muss sich nicht in eine Schlange stellen, um sie im Einkaufszentrum zu kaufen. Sie sind das ultimative Geschenk.“ (Quelle: Atari)

Noch hinzuzufügen wäre, dass ihr im Gegensatz zu materiellen Geschenken mit GFTs rein gar nichts anfangen könnt. Selbst überteuerte Erlebnisgutscheine bieten euch immerhin eine Erfahrung. GFTs sind noch schlimmer: Überteuerte Nicht-Waren ohne jegliches Erlebnis (wir erinnern uns: 230 Euro) und Atari kann das nicht schönreden.

Der NFT-Wahn nimmt kein Ende

Niemand möchte sie und trotzdem versucht jedes Spiele-Unternehmen das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist. Square Enix lobte in einem an die Spieler gerichteten Neujahrsbrief NFTs und Ubisoft hält Spieler für Narren, da sie ihren Vorteil durch NFTs nicht verstehen würden. Dabei scheitert offenbar jedes Unternehmen bei der Erklärung, inwiefern Spieler von NFTs profitieren sollen. So auch Atari.

Atari wagte zuvor erste Schritte ins Kryptogeschäft. Dass das Unternehmen irgendwann seine letzten treuen Fans mit NFTs abzocken versucht, wundert mich nicht. Jeder will offensichtlich ein Stück vom Kuchen abhaben.

Aber zum 50. Geburtstag mit NFT-Lootboxen werben? Hier läuft etwas gewaltig schief – und ich kann nur hoffen, dass andere Spiele-Unternehmen diesem Beispiel auf keinen Fall folgen.