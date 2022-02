Skyrim: Seltenes Event überrascht Veteranen nach über 1.000 Stunden

Nach 1000 Stunden wird ein Skyrim-Spieler immer noch in Himmelsrand überrascht. Bildquelle: Bethesda

Es gibt zahlreiche Fans, denen The Elder Scrolls 5: Skyrim auch noch 10 Jahren noch nicht langweilig wird. Himmelsrand hat immerhin auch viele Überraschungen in der Hinterhand, die Spieler selbst nach 1000 Stunden Spielzeit noch überraschen können.

Skyrim-Fan macht Entdeckung im Wald

Eines der besten Features in The Elder Scrolls 5: Skyrim sind die zufälligen Begegnungen, die das Drachenblut auf seiner Reise haben kann. Sie reichen von einer Thalmor-Patrouille bis zu einem Treffen mit dem berühmten M’aiq dem Lügner. Insgesamt gibt es einfach so viele von ihnen, dass ein Spieler in einem einzigen Spieldurchlauf kaum alle von ihnen sehen wird.

Der Reddit-User und Skyrim-Veteran Carlini_95 hat bereits mehr als 1000 Stunden in das Rollenspiel gesteckt und wurde trotzdem wieder überrascht. Auf einer Nachtwanderung durch die Wälder Himmelsrands stößt er auf einen Jäger, der jedoch nicht besonders erfreut darüber ist, Gesellschaft zu bekommen. Stattdessen verwandelt er sich sofort in einen Werwolf und geht auf das Drachenblut los.

Skyrim: Werwolf-Event ist extrem selten

In dem Titel des Posts erklärt Carlini_95, dass er noch nie eine Werwolf-Transformationen außerhalb einer Quest oder eines Dungeons gesehen habe. In den Kommentaren geben ihm viele User recht. Auch sie sind noch nie auf das zufällige Ereignis gestoßen. Einige sind außerhalb der dazugehörigen Quest sogar überhaupt noch nie einem Werwolf in freier Wildbahn begegnet.

Es sind Erlebnisse wie dieses, die Skyrim auch nach 10 Jahren noch lebendig halten. Trotzdem wäre es schön, wenn Bethesda ein Lebenszeichen von The Elder Scrolls 6 verlauten lassen könnte. Im November erklärte der Studioleiter Todd Howard noch, warum ihr so lange warten müsst.

