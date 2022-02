Pokémon-Legenden: Arceus legt überwältigende erste Woche hin

Pokémon-Legenden: Arceus kommt extrem gut an. (Bild: Game Freak, Vectors Tank)

Pokémon-Legenden: Arceus kommt bei der Presse sowie bei der Community extrem gut an. Aber was genau sagen die Rezensionen? Was halten die Fans vom Spiel und wie gut verkauft sich das Action-Adventure? Das schauen wir uns hier einmal an.

Update vom 2. Februar 2022 um 10:36 Uhr

Pokémon-Legenden: Arceus verkauft sich wie warme Semmeln

Pokémon-Legenden: Arceus reißt Animal Crossing: New Horizons den Silberpokal aus seinen kalten, pelzigen Pfoten. Zumindest in Großbritannien. Dort hat das neue Pokémon-Abenteuer nun nämlich die Verkaufszahlen der ersten Woche von Animal Crossing getoppt.

Damit reiht es sich direkt hinter das unschlagbare Mario Kart 8 Deluxe ein und ist somit das zweiterfolgreichste Switch-Spiel in dieser kurzen Zeitspanne. (Quelle: GamesIndustry)

Originalmeldung vom 27. Januar um 11:53 Uhr

Das Spiel sahnt Traumwertungen ab

Seit dem 28. Januar dürfen Pokémon-Trainer sich ins neue Abenteuer von Game Freak stürzen. Pokémon-Legenden: Arceus will dabei die alt eingestaubte Formel der Spiele komplett auf den Kopf stellen und etwas mehr Action, eine offene Welt und sogar Stealth-Elemente hinzufügen. Wie gut das den Entwicklern gelungen ist? Tja, den Rezensionen nach zu urteilen, sehr gut!

Auf Metacritic verzeichnet das Spiel eine durchschnittliche Wertung von 86. Damit ist Pokémon-Legenden: Arceus das bestbewertete Pokémon-Spiel seit Pokémon Sonne und Mond aus dem Jahr 2016.

Ein paar Wertungen im Überblick:

Und auch in unserem Test schneidet das Action-RPG mit einer soliden Wertung von 81 ab:

Und auch die Community scheint Hals über Kopf in das Spiel verliebt zu sein, wenn man sich durch Rezensionen einzelner Fans auf Reddit klickt. (Quelle: Reddit)

Legenden: Arceus erfindet die Reihe neu

In den Rezensionen der Kritiker und Fans wird immer wieder gelobt, dass Pokémon endlich mal einen Richtungswechsel wagt. Das Fangen der Taschenmonster soll Spaß machen und die Kämpfe sollen herausfordernder sein als zuvor.

Was oft als größter Kritikpunkt genannt wird, ist die Performance. Framerate-Einbrüche und nachladende Objekte seien vielen beim Spielen negativ aufgefallen. Auch die leere Welt und die eher unschönen Texturen werden oft kritisiert.

Trotz der grafischen und technischen Schattenseiten, scheinen Fans mit Pokémon-Legenden: Arceus aber mehr als glücklich zu sein. Wer sich also schon länger ein Pokémon-Spiel im Stile einer semi-offenen Welt wünscht, könnte hier auf seine Kosten kommen.

Noch unsicher? Vielleicht bringt euch ja der folgende Trailer in Stimmung: