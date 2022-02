Nach Microsofts und Sonys Shopping-Tour: Das plant Nintendo

Ob sich Mario von Xbox und PlayStation in die Ecke gedrängt fühlt? (Bild: Nintendo, Microsoft, Sony, Getty Images / wxin, Jamakosy)

Nachdem Microsoft sich Activision Blizzard unter den Nagel reißt, verkündet Sony den Kauf von Entwickler und Publisher Bungie. Wird Nintendo nachziehen und ebenfalls ein paar Studios aufkaufen? Das Unternehmen spricht Klartext.

Wen oder was kauft Nintendo?

Activision Blizzard gehört bald zu Microsoft und Bungie zu Sony. Und was macht Nintendo jetzt? Tja, anscheinend erst einmal nichts. In einem Gespräch mit Bloomberg stellt Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa zumindest klar, dass sich an den im November veröffentlichten Plänen vorerst nichts ändern wird.

Im November hieß es, das Unternehmen wolle bis zu 770 Mio. Euro in die Entwicklung seiner Spiele stecken. Dies soll sich vor allem auf organisches Wachstum konzentrieren, also auf First-Party-Spiele.

Dem hat Präsident Furukawa nun noch folgendes hinzuzufügen:

"Unsere Marke wurde auf Produkten aufgebaut, die mit Hingabe von unseren Mitarbeitern erstellt wurden, und eine große Anzahl von Leuten in unserer Gruppe, die nicht die Nintendo-DNA besitzen, wäre kein Gewinn für das Unternehmen." (Quelle: Bloomberg)

Das Unternehmen scheint sich also weiterhin vor allem auf Eigenproduktionen konzentrieren zu wollen. Ein anderes Team aufzukaufen, wirkt da eher kontraproduktiv.

Mit anstehenden Kassenschlagern wie Breath of the Wild 2 und Splatoon 3, dürfte Nintendo seine Ziele, rund um das angestrebte organische Wachstum, auch locker erreichen. Welche Spiele euch dieses Jahr außerdem auf der Switch erwarten, erfahrt ihr hier:

Switch bricht alten Nintendo-Fluch

Im gleichen Gespräch mit Bloomberg berichtet Furukawa des Weiteren, dass die Switch einen alten Fluch aller vorherigen Spielekonsolen zu brechen scheint. Die Hybridkonsole befindet sich nämlich aktuell mitten im sechsten Jahr ihres Lebenszyklus – und verkauft sich trotzdem weiterhin extrem gut.

Während alte Konsolen, wie die Wii, in ihrem sechsten Jahr stark eingebrochen sind, wird sich die Konsole für Nintendo also wohl noch eine Weile lohnen.

