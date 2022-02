Kostenloses PS2-Demake: Fan bringt Kult-RPG auf dem Game Boy groß raus

Kult-RPG mit neuem Look: Fan beeindruckt mit Persona-4-Demake für den Game Boy. (Bildquelle: Pixabay – janeb13 / Atlus)

Liebevolle Demakes von Kult-Spielen erfreuen sich in der Gaming-Community großer Popularität. Jetzt hat sich ein Fan eines der besten JRPGs der PlayStation-2-Ära vorgeknöpft und eine kostenlose Demo im Game-Boy-Look abgeliefert.

Mit Persona 4 bekommt ein echter Klassiker der JRPG-Geschichte ein charmantes Fan-Demake – oder zumindest eine vielversprechende Demo in Game-Boy-Optik, die kostenlos verfügbar ist und ganz einfach im Browser gezockt werden kann.

Persona 4: Kult-RPG strahlt im Game-Boy-Look

Twitter-User SeanSS hat auf seinem Profil einen Trailer für sein Demake-Projekt geteilt – und zeigt dabei, wie der PS2-Klassiker Persona 4 auf dem Game Boy aussehen würde.

Um die Demake-Demo zu entwickeln hat SeanSS auf die GB Studio Engine zurückgegriffen. Wenn ihr das Projekt ausprobieren wollt, braucht ihr dazu aber nicht zwangsläufig einen alten Game Boy. Stattdessen könnt ihr die Demo über itch.io gratis im Browser zocken.

Game-Boy-Demake von Persona 4 auf Itch.io ansehen

Demakes: Fans verwandeln Kult-Spiele in Retro-Perlen

Demakes von Fan-Lieblingen haben sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Beschäftigung in der Gaming-Community entwickelt. Dabei widmen sich Gamer allerdings zumeist neueren Spielen wie Bloodborne, The Witcher 3 und Death Stranding – und zeigen, wie die neuen Grafik-Hits auf lang überholten Plattformen ausgesehen hätten. Zumeist handelt es sich bei diesen Projekten allerdings nur um Videos in Pixel-Optik und nicht um spielbare Projekte wie die Demo von Persona 4.

Eine Ausnahme bildet allerdings das Demake von Resident Evil 8, das von einem Fan letztes Jahr unter dem Namen Residentvania ebenfalls auf itch.io veröffentlicht wurde und dort ebenfalls gratis spielbar ist.

Wollt ihr noch mehr Demakes? In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch wie aktuelle Games vor 20 Jahren ausgesehen hätten:

