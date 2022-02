Kein Bock auf GTA-Online-Griefer? Der Windows Task-Manager ist euer Freund! (Bild: Rockstar Games / Getty Images – Ihor Reshetniak; Deagreez)

Im Online-Modus von GTA 5 wimmelt es nicht nur von Spielern, die sich mit einigen Aufträgen und Missionen etwas dazu verdienen wollen. Es gibt auch einige Möchtegern-Gangster, die sich einen Spaß daraus machen, anderen Spielern schön in die Parade zu fahren. Ein Reddit-Nutzer zeigt nun, wie er diesen Griefern auf dem PC das Handwerk legt.

GTA Online: Der Task-Manager ist des Griefers schlimmster Feind

In der offenen Spielwelt von GTA Online wimmelt es nur so von Möglichkeiten, um an schnelles Geld zu kommen. Das einzige Problem an der Sache sind die Griefer. Viele Spieler in GTA Online finden es anscheinend besonders amüsant, anderen Spielern auf die Nerven zu gehen. Sie verfolgen euch, ballern euch über den Haufen, schießen eurem Auto einen Platten – ihr kennt das Spiel.

Besonders ärgerlich ist es, wenn die Griefer euch während einer Mission belästigen und diese dadurch sogar scheitert. Auch Reddit-Nutzer JACKKRACK scheint dieses Problem nur zu gut zu kennen. Aber anstatt diese Tortur über sich ergehen zu lassen, hat er einen anderen Trick auf Lager, der den Griefern kurzerhand einen Strich durch die Rechnung macht:

Als er mit seinem Helikopter zum Flughafen von Los Santos fliegt, fällt ihm auf, dass sich ihm ein Spieler in einem Jet schnell nähert. JACKKRACK weiß genau, dass ihn der Gegner aufs Korn nehmen will. Um dem sicheren Tod von der Schippe zu springen, wechselt der PC-Spieler schnell in den Windows Task-Manager und öffnet dort den Ressourcenmonitor. Er sucht nach dem GTA-5-Prozess, klickt auf die rechte Maustaste und anschließend auf die Option "Vorgang anhalten".

Durch diesen Schritt wird das Spiel auf seiner Seite kurzzeitig eingefroren. Nach ein paar Sekunden macht er diesen Vorgang rückgängig, indem er auf "Vorgang fortsetzen" drückt. Das Ergebnis: Das Spiel geht für ihn genau da nahtlos weiter, wo es aufgehört hat. Da der Prozess – und damit auch die Netzwerkverbindung zu den Servern – jedoch kurzzeitig pausiert war, sind alle anderen Spieler aus der Lobby geflogen – auch der Griefer.

Endlich ungestört weiterspielen

Auswirkungen auf den Fortschritt seiner Mission hat der kleine Trick nicht. JACKKRACK kann seinen Auftrag weiterhin unbetrübt fortsetzen – ein echter Geniestreich, der jedoch nur auf dem PC funktioniert. Konsolenspieler berichten jedoch, dass sie ein ähnliches Ergebnis erreichen konnten, indem sie ihre Konsole erst mit dem WLAN verbinden und während des Spiels dann ein LAN-Kabel anschließen.

Dank des kleinen Tricks kann JACKKRACK weiterhin mit anderen Spielern online zocken, muss sich jedoch nicht mit Griefern rumschlagen, wenn es hart auf hart kommt.