Zelda: Breath of the Wild 2 – Nintendo hält an Release-Termin fest

Könnte der Nachfolger von Breath of the Wild tatsächlich 2022 kommen? (Bild: Nintendo, Getty Images / Vik_Y)

Im vergangenen Jahr hat uns Nintendo mit einem ersten Gameplay-Trailer zum Sequel von The Legend of Zelda: Breath of the Wild beschert. Und mit einem ungefähren Release-Zeitraum: 2022. Was damals noch recht unsicher klang, wirkt seit neuesten Dokumenten wie ein festes Versprechen. Was ist passiert?

Nintendo will Zelda-Nachfolger dieses Jahr bringen

Die E3-Präsentation von Nintendo wurde im letzten Jahr zum heiß diskutierten Thema. Der Hauptgrund? Ein erster Gameplay-Trailer zum Breath-of-the-Wild-Nachfolger. Aber damit nicht genug – auch eine Veröffentlichung im Jahr 2022 wurde genannt. Seitdem ist nur leider nichts mehr an neuen Informationen herausgekommen. Bis jetzt.

Dass Nintendo es wirklich ernst meint mit einem Release in diesem Jahr, zeigt nun ein offizielles Dokument des Unternehmens. In einer Präsentation für Investoren listet das Unternehmen nämlich alle großen Spieletitel auf, die in diesem Jahr noch kommen sollen – darunter befinden sich Kirby und das vergessene Land, Bayonetta 3, Splatoon 3 und Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Interessanterweise steht dort aber auch "Das Sequel zu Breath of the Wild" in der Liste. Obwohl es in der E3-Präsentation also noch ein bisschen unsicher klang, scheint Nintendo nach wie vor einen Release in diesem Jahr anzustreben.

Auch kurios: Metroid Prime 4 wird ebenfalls in der Liste angeführt – nur ohne konkretes Release-Jahr. Hier steht nur "TBA"-Platzhalter, was für "to be announced" (wird noch angekündigt) steht. (Quelle: Nintendo)

Was wissen wir bisher über Breath of the Wild 2?

Über das Sequel des erfolgreichen Breath of the Wilds ist bisher nicht viel bekannt. Den ersten Trailern nach zu urteilen, begeben sich Link und Zelda aber zu Beginn der Handlung in eine düstere Höhle und finden dort eine Leiche vor, die vermutlich Widersacher Ganondorf gehört. Durch eine mystische Kraft erwacht das Skelett plötzlich wieder zum Leben und Hyrule wird erneut ins Unheil gestürzt.

Der Gameplay-Trailer aus dem vergangenen Jahr zeigt ein zerstückeltes Hyrule. Teile des Landes sind aus dem Boden gebrochen und gen Himmel gestiegen. Diese soll Link mithilfe eines brandneuen Schwebe-Moduls erkunden können.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zum heiß erwarteten Sequel an:

Zelda: Breath of the Wild 2 | Erste Spielszenen von der E3 2021

Außerdem kann Link anscheinend auch die Zeit zurückdrehen und eine Art Flammenwerfer gegen seine Feinde richten. Nintendo scheint sich also einiges einfallen zu lassen, um den Nachfolger nicht bloß zu einer reinen Breath-of-the-Wild-Kopie zu machen.

Was uns noch Neues im Spiel erwartet, wird Nintendo dann vermutlich in den kommenden Nintendo Directs präsentieren. Und wenn Nintendo seine üblichen Zeiten dafür einhält, dürfte es wieder eine im Februar geben.