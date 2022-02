Zelda: Breath of the Wild – Fan teilt hilfreichen Trick für seltene Items

Ein Zelda-Fan verrät euch, wie ihr noch effektiver nach seltenen Items suchen könnt. Bildquelle: Getty Images/ VanReeel

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt es unzählige Schätze zu sammeln. In einigen Fällen müsst ihr euch dabei allein auf euer Glück verlassen. Ein Fan teilt jedoch einen hilfreichen Trick mit dem ihr eure Erfolgschancen deutlich erhöhen könnt.

Zelda-Fan verrät Trick für mehr Sternensplitter

Eines der seltensten Items in The Legend of Zelda: Breath of the Wild fällt wortwörtlich vom Himmel. Mit Sternensplittern könnt ihr nicht nur eure Mahlzeiten aufpeppen, sondern auch einige Rüstungen bei den großen Feen verbessern. Manchmal ist es allerdings nicht so einfach, die schön leuchtenden Schätze noch rechtzeitig zu erreichen.

Die Sternensplitter hinterlassen eine deutlich sichtbare Lichtsäule. Wenn ihr jedoch zu sehr trödelt, verschwinden sie wieder. Der Reddit-User justlookingfordragon kennt jedoch einen Trick, mit dem ihr etwas mehr Zeit herausschlagen könnt. Dafür müsst ihr lediglich ein Lagerfeuer entzünden und dort bis zur nächsten Nacht warten. In unserem Guide stellen wir euch zusätzlich die beste Farming-Methode für Sternensplitter vor.

Breath of the Wild: Zum Glück gibts einen Teleport

Sobald der Mond wieder am Himmel steht, habt ihr noch einmal eine komplette Nacht Zeit, um den Sternensplitter rechtzeitig zu erreichen. Zusätzlich könnt ihr die Lichtsäule außerdem mit eurem Shiekah-Stein markieren. Wenn ihr Glück habt, habt ihr bereits einen Schrein abgeschlossen, der in der Nähe der Absturzstelle ist, und könnt euch direkt dorthin teleportieren.

