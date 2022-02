Pokémon-Legenden: Arceus – Ist Relaxo kaputt? Fans haben Angst

Fans fragen sich, was bei Relaxo in Pokemon-Legenden: Arceus schief läuft. Bildquelle: The Pokémon Company

In Pokémon-Legenden: Arceus ist selbst das faulste Taschenmonster eine Bedrohung. Inzwischen ist mehreren Fans aufgefallen, dass Relaxo in dem neuen Abenteuer über merkwürdige neue Kräfte verfügt.

Update vom 04.02.2022 - 11:45 Uhr

Das faulste aller Monster kann in Pokémon-Legenden: Arceus gehörig austeilen. Der Reddit-User PressTurn zeigt jetzt in einem Video, wie sich Relaxo sogar zu athletischen Höchstleistungen aufschwingt. Zweifellos eine Warnung an die Spieler, es nie wieder zu unterschätzen.

Viele Fans finden Relaxo als Elite-Pokémon mit rot leuchtenden Augen überraschend furchteinflößend. In diesem Fall hatte der Spieler noch Glück, denn das Monster hat nicht angegriffen. Ein weiterer Reddit-User durfte dagegen bereits herausfinden, dass Relaxo auch über beeindruckende Attacken verfügt.

Originalmeldung vom 31.01.2022 - 11:39 Uhr

Pokémon-Legenden: Arceus – Relaxo zeigt keine Gnade

Das neu erschienene Pokémon-Legenden: Arceus will viele Dinge anders machen als seine vielen Vorgänger. Die Taschenmonster sind jetzt beispielsweise nicht nur liebenswerte Begleiter, die zu eurem Vergnügen gegeneinander antreten, sie können auch dem Trainer selbst gefährlich werden.

Der Reddit-User PatFury muss das am eigenen Leib erfahren. Obwohl Relaxo eigentlich dafür bekannt ist, die meiste Zeit zu schlafen, ist es jetzt hellwach und wütend. Der Pokéball des Spielers prallt zunächst einfach von der Wampe des riesigen Pokémons ab. Heraus kommt das winzige Ottaro, das sich ihm zum Kampf stellt. Relaxo hat jedoch noch einen besonderen Trick auf Lager:

Pokémon: Hyperstrahl macht keine Gefangenen

Der Hyperstrahl des angreifenden Relaxo sieht in Pokémon-Legenden: Arceus überaus brutal aus. Was soll ein kleines Ottaro da nur machen? In unserem Guide könnt ihr allerdings nachlesen, wie ihr ein solches Elite-Pokémon fangen könnt.

Die Pokémon-Attacke hat auf Reddit für viel Begeisterung gesorgt. Der Post konnte bisher bereits über 85.000 Upvotes erreichen. In den Kommentaren sind die Fans von der Aggressivität des Relaxos überrascht. Auch insgesamt scheint der neuste Eintrag der Pokémon-Reihe den Fans bisher viel Freude zu bereiten. Wenn ihr wissen wollt, ob das Spiel etwas für euch ist, könnt ihr euch hier unseren Test zu Pokémon-Legenden: Arceus ansehen.

In Pokémon-Legenden: Arceus sind die Taschenmonster eine echte Gefahr. Selbst das faule Relaxo ist jetzt hellwach und bereit, es mit jedem Eindringling aufzunehmen. Die Attacke Hyberstrahl sollte kein Trainer unterschätzen.