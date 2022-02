Kung Fu, Fantasy und ... Kingdom Hearts!

In der kommenden Woche zeigt sich der Februar weiterhin ziemlich abwechslungsreich: Vom Kung-Fu-Abenteuer bis hin zum großen Action-Rollenspiel-MMO ist einiges dabei.

Sifu | 8. Februar

PC / PS4 / PS5

In Sifu wird sich geprügelt. Zugegeben, das passiert in sehr vielen Spielen, aber das neue Projekt der Absolver-Macher setzt ein weiteres Mal konsequent auf Nahkampf, genauer gesagt Kung Fu. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Kampfsport-Schülers, der sich an den Mördern seiner Familie rächen will.

Auf den Weg dahin gilt es zahlreiche Feinde in direkten Konfrontationen zu besiegen. Scheitert ihr, ist das Spiel noch nicht verloren, sondern ihr werdet wiederbelebt, aber altert dafür im Gegenzug. Wer zu oft besiegt wird, der stirbt dann an Altersschwäche und darf den Racheweg von vorn beschreiten.

Sifu: Das Kampfsystem

Ganz ähnlich wie seinerzeit Absolver erscheint auch Sifu am Anfang nicht für alle Plattformen. Stattdessen ist der Release bisher nur für PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 geplant.

OlliOlli World | 8. Februar

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Im dritten Teil der OlliOlli-Reihe wird alles ein wenig größer: OlliOlli World entführt euch nach Radlandia, einem farbenfrohen Ort, der als Skateboardparadies gilt. Dort angekommen, könnt ihr euch umgehend auf Erkundungstour begeben, Neben- und Hauptmissionen verfolgen, Belohnungen freischalten und vieles mehr.

Spielerisch bleibt sich die Reihe treu. Ihr skatet in einer 2D-Ansicht und erzielt mit Kombos Punkte, um einen neuen Highscore aufzustellen. Die Entwickler versprechen Millionen verschiedener Level, die ihr im Sandbox-Modus ganz auf eure eigene Art und Weise meistern könnt.

Zum Release bedient OlliOlli-World so gut wie jede Plattform, sprich PC und die gesamte Konsolenbandbreite von PlayStation, Xbox und Nintendo.

Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece | 10. Februar

Switch

Auf der PlayStation, auf der Xbox und auf dem PC ist die Kingdom-Hearts-Reihe schon seit einiger Zeit erhältlich. Jetzt folgt auch noch ein Release für die Nintendo Switch als Kingdom Hearts: Integrum Masterpiece.

Die Version enthält die drei großen Pakete, die euch durch die gesamte Geschichte des Rollenspiels begleiten: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue und Kingdom Hearts 3 mitsamt der Erweiterung Remind. Damit können nun auch Switch-Besitzer das komplette Abenteuer, welches aus einer Kollaboration zwischen Disney und Square Enix entstanden ist, erleben.

Allerdings gibt es eine Sache zu beachten: Auf der Nintendo Switch erscheint die Reihe nur als Cloud-Version, sprich ihr benötigt dauerhaft Zugang zum Internet. Eine Offline-Version wird es nicht geben.

Lost Ark | 11. Februar

PC

Seit der ersten Ankündigung von Lost Ark haben Spieler in Europa auf den Mix aus Action-Rollenspiel und MMO gewartet - aber bislang hat Smilegate nur Korea, Japan und Russland abdeckt. Jetzt springt Amazon ein und bringt Lost Ark auch nach Europa und Nordamerika.

Auch hier wird Lost Ark ein “Free 2 Play”-Spiel, in dem ihr in die Rolle von 15 verschiedenen Klassen schlüpfen könnt und Jagd nach immer besserer Ausrüstung macht. Dafür kämpft ihr euch durch eine Storykampagne, erkundet verschiedene Dungeons, findet euch in Gilden zusammen, zeigt im PvP wer der Stärkste ist und vieles mehr. Zudem könnt ihr eure eigene Insel gestalten und sogar die Meere der Spielwelt bereisen.

Wie in den anderen Regionen findet auch hierzulande der Release von Lost Ark nur für den PC statt. Eine Umsetzung für die Konsolen ist bislang nicht angekündigt.

Nach vielen Jahren endlich Lost Ark spielen oder doch noch einmal die gesamte Geschichte von Kingdom Hearts auf einer Plattform erleben? In der zweiten Februar-Woche liegt die Qual der Wahl wie immer bei euch.