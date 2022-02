GhostWire: Tokyo ist surreale Horror-Action, aber muss sich noch beweisen

So gut wie The Evil Within? (Bild: Bethesda Softworks / Pixabay - Clker-Free-Vector-Images)

Ein rätselhaftes Ereignis radiert urplötzlich 99 Prozent der Bewohner Tokios aus. Nun machen gruselige Gestalten die Straßen unsicher. Ihr gehört zu den wenigen (Un-)Glücklichen, die überleben konnten und deshalb liegt es an euch, die Stadt von den bösen Geistern zu befreien.

Auf einem digitalen Preview-Event von Bethesda Softworks durften wir ein gutes Stück vom Anfang des Spiels beäugen. Die Welt von GhostWire: Tokyo wirkt unterhaltsam, aber erste Sorgen weckt sie auch.

Neu und trotzdem nicht fremd

GhostWire: Tokyo setzt zwar weniger auf die bekannten Horror- und Survival-Elemente, die ihr vielleicht aus früheren Spielen vom japanischen Entwickler Tango Gameworks kennt, dafür erwartet euch First-Person-Action mit möglichen Stealth-Einlagen – eine Richtung, die bereits The Evil Within 2 vorsichtig einschlug. Da auch hier wieder Shinji Mikami seiner Kreativität freien Lauf lassen konnte, dürft ihr mit bizarren Gestalten und surrealen Szenen rechnen.

Wie schon in The Evil Within beweist die auf dem Event gezeigte Demo, dass auch in GhostWire: Tokyo Räume plötzlich kopfüber stehen und sich zu einem Labyrinth anreihen können. Der mysteriöse Schurke Hannya – mit der gleichnamigen Noh-Maske – scheint, ebenfalls unberechenbar zu sein und die Realität zu formen. Mal sehen, wie gut GhostWire: Tokyo diese surrealen Momente einbaut. Wir bleiben aber optimistisch, schließlich sind solche Szenen eine der großen Stärken früherer Spiele des Studios gewesen.

Bild: Bethesda Softworks

Herr der Elemente

Über den geheimnisvollen Widersacher wissen wir nicht viel mehr, aber dafür über die Hauptfigur Akito, die ihr in GhostWire: Tokyo steuert. Er macht sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Schwester, die von Hannya entführt wurde. Aber Akito ist nicht der Einzige, der dem maskierten Schurken an die Gurgel will. Denn Akito ist von einem Wesen namens KK besessen, der Hannya für die Geisterplage in Tokio verantwortlich macht.

Doch um Akitos Schwester zu befreien, müsst ihr die gefährlichen Straßen Tokios durchqueren. Das Kampfsystem ist an traditionelle Kuji-kiri-Handgesten angelehnt. Während ihr per Knopfdruck die Handbewegungen ausführt, verschießt ihr verschiedene Elementattacken. Zu Beginn steht euch nur Wind zur Verfügung, später kommen auch andere Elemente wie Feuer oder Wasser hinzu. Kommen euch Gegner zu nahe, könnt ihr im richtigen Moment parieren. Wenn ihr eure Feinde oft genug mit den messerscharfen Windangriffen getroffen habt, könnt ihr eine Art Wonder-Woman-Lasso herbeizaubern und sie vaporisieren. Wer die laute Offensive meiden möchte, kann sich auch an Gegner heranschleichen oder sie mit einem magischen Bogen ausschalten.

Obwohl das Kampfsystem speziell aussieht, wirkt es doch etwas eintönig und bis aufs perfekte Parieren wie reines Button-Mashing. Die Elemente sollen sich zwar unterschiedlich spielen, aber es bleibt noch offen, ob ihr diese auch für stärkere Kombos kombinieren könnt oder manche Gegner anfälliger für ein bestimmtes Element sind als andere. Auch die gezeigten Gegnertypen sehen noch recht unspektakulär aus, aber das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir nur den Anfang des Spiels gesehen haben. Die gestrige Präsentation auf dem YouTube-Kanal von PlayStation verspricht mehr.

Neben Kämpfen müsst ihr auch hin und wieder magische Rätsel lösen, um Türen zu öffnen, und Detektivarbeit leisten, wie zum Beispiel Spurenlesen. Wenn ihr genügend Erfahrungspunkte verdient habt, könnt ihr sie für verschiedene Fähigkeiten ausgeben und beispielsweise eure spektrale Vision erweitern, um ferne Feinde durch Wände zu erspähen.

Eine Open World wie jede andere?

Mit GhostWire: Tokyo wagt sich das Entwicklerstudio zum ersten Mal an eine Open World heran. Tokio (so die deutsche Schreibweise) sieht bei Nacht mit seinen grellen Neontafeln und reflektierenden Glasgebäuden schick aus. In der offenen Welt werdet ihr bekannte Plätze aus der Hauptstadt Japans wiedererkennen. Außerdem seid ihr nicht nur auf den Straßen Tokios unterwegs, sondern auch teilweise auf den Dächern der Stadt. Tango Gameworks versucht aber nicht nur das moderne Japan einzufangen, sondern auch die Tradition und Kultur: Ihr „säubert“ Torii, Eingangstore zu Schreinen, und begegnet friedlichen und feindlichen Wesen aus japanischen Sagen.

Ein wichtiger Aspekt einer jeden Open World ist aber vor allem der Umgang mit Aktivitäten abseits der Story. Die Demo bestätigt, dass es Nebenquests geben wird, in denen ihr zum Beispiel Geistern helfen müsst und dafür entlohnt werdet. Darüber hinaus werdet ihr in der gesamten Stadt Sammelgegenstände finden und bestimmte Orte von bösen Geistern befreien können.

Alles steht und fällt damit, ob diese Aktivitäten interessant und abwechslungsreich genug ausfallen. Das gezeigte Material wirkt leider recht generisch. Wir befürchten daher, dass der Nebenkram wie so oft in Spielen mit offenen Welten eher als Lückenfüller dient und mit der Hauptstory nicht mithalten kann.

Licht ins Dunkel bringt der 25. März 2022, wenn GhostWire: Tokyo für PS5 und PC erscheint.