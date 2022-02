Horizon Forbidden West: Neues Feature verspricht rasante Rennen

Maschinenrennen mit Drive-by-Shooting? (Bild: Sony Interactive Entertainment / Getty Images - AaronAmat)

In einem neuen Video präsentieren Sony und Guerrilla Games die aufregenden Herausforderungen, die euch abseits der Hauptgeschichte von Horizon Forbidden West erwarten. Neben altbekannten Aufgaben wird es diesmal außerdem möglich sein, an Maschinenrennen teilzunehmen.

Sattel auf! Das Rennen beginnt!

In Horizon Forbidden West könnt ihr wie im Vorgänger einige Nebenaufgaben abschließen, wenn ihr eine Pause von der Story braucht. In einem kurzen Gameplay-Trailer stellt Entwickler Guerrilla Games die verschiedenen Herausforderungen vor.

Bei einer davon handelt es sich offenbar um Maschinenrennen. Diese erinnern an die Pferderennen aus Red Dead Redemption 2. Sie werden leider nur in einigen kurzen Szenen gezeigt, die aber immerhin nach reichlich Spaß aussehen. Denn im verbotenen Westen ist anscheinend alles erlaubt und so seht ihr im Video, wie Kontrahenten mit Speer und Bogen brutal gestoppt werden. Es kann eben nur einer siegreich sein.

Horizon Forbidden West | Herausforderungen-Trailer

Im Vorgänger Horizon Zero Dawn gab es auch schon Maschinen-Reittiere, aber keine Rennen, an denen ihr teilnehmen konntet. Es ist also eine klasse Ergänzung zu den restlichen Aktivitäten in Horizon Forbidden West.

Es gibt viel zu tun

Die Welt von Horizon Forbidden West fällt deutlich größer aus als die von Horizon Zero Dawn und dementsprechend könnt ihr mit noch mehr Nebenaufgaben rechnen. Neben den bereits erwähnten Maschinenrennen gesellen sich auch Arenakämpfe hinzu. Dort müsst ihr euch Menschen sowie Maschinen stellen. Das könnte ziemlich cool werden, da das Entwicklerteam am Kampfsystem herumgeschraubt hat und dieses nun vielseitiger und komplexer ausfällt.

Aber es kehren auch alte Herausforderungen zurück wie die Jagdprüfungen, in denen ihr Maschinen in einer bestimmten Zeit und auf eine bestimmte Weise besiegen müsst. Auch das Bergen von speziellen Maschinenteilen wird sich wieder als nützlich erweisen. Dafür müsst ihr in der Regel die Schwachstellen der feindlichen Maschinen ausfindig machen und beschießen.

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für PlayStation 4 sowie PlayStation 5.