Pokémon-Legenden: Arceus – das sind die Vorfahren eurer Lieblings-NPCs

Euch kommen einige Charaktere in Pokémon-Legenden: Arceus merkwürdig bekannt vor? Dann habt ihr wohl schon den einen oder anderen Vorfahren einiger beliebter Charaktere erkannt. Welche Pokémon-Trainer mit einander in Verbindung stehen, erfahrt ihr hier.

In Pokémon-Legenden: Arceus wimmelt es nur so vor Anspielungen

Wenn ihr die Sinnoh-Region früher in Pokémon Diamant und Perle, oder jetzt in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle auf der Nintendo Switch, erkundet habt, seid ihr vielen bunten Charakteren begegnet. Zyrus, Cynthia und viele weitere bekannte Gesichter lassen sich aber auch in Pokémon-Legenden: Arceus wiederfinden.

Einige der NPCs im neuen Action-RPG erinnern nämlich sowohl vom Gesicht als auch von ihren Haaren oder gar ihrer Persönlichkeit an die altbekannten Charaktere aus Diamant und Perle. Was es damit auf sich hat? Offiziell gibt es dafür noch keine Erklärung.

Dass da aber mehr als nur ein Easter Egg dahinter stecken könnte, lassen nun äußerst plausible Fan-Theorien vermuten. Die gängigste Theorie ist nämlich, dass es sich bei den Charakteren in Legenden: Arceus um die Vorfahren der beliebten Trainer handelt. Immerhin spielt das Adventure einige Generationen vor den Geschehnissen in Diamant und Perle. (Quelle: Reddit)

Wie ähnlich sich die Charaktere tatsächlich sehen, könnt ihr euch in der folgenden Bilderstrecke anschauen. So viel sei gesagt: Die Ähnlichkeiten können auf gar keinen Fall zufällig sein.

(Achtung: enthält leichte Spoiler zu Charakteren und Handlung)

Vermutlich wird sich Game Freak nicht dazu äußern, sondern das Mysterium aufrecht erhalten wollen. Es scheint aber die logischste Erklärung dafür zu sein, weshalb in Legenden-Arceus wandelne Abziehbilder von Charakteren aus Diamant und Perle ihr Unwesen treiben.

Pokémon-Legenden: Arceus ist erst seit knapp einer Woche erhältlich. Die Community wird in den kommenden Wochen wahrscheinlich noch das ein oder andere Geheimnis aufdecken. Mal schauen, welche Mysterien es noch zu lösen gilt.

