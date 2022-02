Neues MMORPG auf Steam legt katastrophalen Start hin

Der Start von Mortal Online 2 ging ziemlich in die Hose. (Bild: Star Vault AB / Getty Images – dikobraziy)

Ein riesiges MMO, das es Tausenden von Spielern erlaubt, gleichzeitig in der offenen Spielwelt unterwegs zu sein – das versprachen die Entwickler von Mortal Online 2 ihren Spielern. Doch dieser Traum scheint kurz nach dem Start noch in weiter Ferne zu sein.

Mortal Online 2: Monster-MMO startet durchwachsen auf Steam

„Mortal Online ist nicht wie andere MMOs“ – so steht es in der offiziellen Steam-Beschreibung des neuen MMORPGs. Genau das dürfte viele Spieler am Newcomer gereizt haben. Denn laut den Entwicklern ist die Gefahr, von anderen Spielern ausgeraubt oder sogar getötet zu werden und wieder bei Null anzufangen, euer steter Begleiter.

Ein unfassbar ambitioniertes Ziel, das sich die Entwickler von Star Vault AB gesetzt haben. Und auch eines, das noch in einiger Ferne zu sein scheint. Denn der offizielle Start auf Steam nach der vorhergehenden Early-Access-Phase sorgte für einige Problemchen, die vor allem mit den Servern in Zusammenhang stehen.

Die Entwickler scheinen nicht damit gerechnet zu haben, dass ihr neues Spiel in so kurzer Zeit so beliebt werden würde, sodass die Server durchgehend überlastet sind. Die Folge: Es bilden sich endlose Warteschlangen. In den Rezensionen berichten einige Spieler davon, dass Wartezeiten über 24 Stunden keine Seltenheit sind.

Doch dort hören die Probleme nicht auf – zumindest für Spieler, die außerhalb von Europa zocken. Diese berichten vermehrt, dass die Latenzen so hoch sind, dass sie quasi keine Chance im Zweikampf gegen andere Spieler haben, die sich auf dem europäischen Festland befinden (Quelle: Steam).

Mortal Online 2 auf Steam anschauen

Wie spielt sich Mortal Online 2? Im Trailer gibt es erstes Gameplay-Material zu sehen:

Mortal Online 2 | offizieller Gameplay-Trailer

Spieler machen ihrem Ärger Luft

Auf Steam wurden bislang mehr als 3.500 Rezensionen abgegeben, lediglich 47 Prozent davon fallen positiv aus. In den kürzlichen Bewertungen ist die Quote sogar noch schlechter. Hier geben nur 43 Prozent einen Daumen nach oben.

Der Großteil der Spieler glaubt zwar daran, dass Mortal Online 2 unfassbar viel Potenzial hat, das technische Grundgerüst des Spiels jedoch auf zu wackeligen Beinen steht. Sie verurteilen das in ihren Augen verfrühte Austreten des Spiels aus der Early-Access-Phase. Es sei schlichtweg noch lange nicht fertig.

Dass das Spiel zusätzlich nicht nur einmalig 34 Euro kostet, sondern auch noch monatliche Abogebühren fällig werden, sorgt für weiteren Unmut. Immerhin haben die Entwickler auf der offiziellen Webseite bereits bekannt gegeben, dass sie sich den Problemen bewusst sind und die Abo-Zeiten aktuell pausiert sind (Quelle: Mortal Online 2 – Webseite.

Ob das kleine Indie-Studio aus Schweden es jedoch schafft, den Ansprüchen der Spieler gerecht zu werden, bleibt abzuwarten.