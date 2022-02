GTA 6: Rockstar sendet endlich ein Lebenszeichen

Rockstar gibt offiziell bekannt, dass sich ein neuer GTA-Teil in Entwicklung befindet. (Bild: Rockstar Games / Getty Images – master1305)

Bislang gab es nur Gerüchte – nun ist es offiziell. Rockstar Games hat via Twitter bestätigt, dass das Studio den nächsten Teil der GTA-Serie entwickelt.

GTA 6 befindet sich offiziell in Entwicklung

8 Jahre, 4 Monate und 18 Tage liegt der Start von GTA 5 nun schon zurück. Seit einer gefühlten Ewigkeit schreien die Fans der Reihe schon nach einem Nachfolger – doch Rockstar hüllte sich in Schweigen. Zumindest bis jetzt.

Auf Twitter gab das gefeierte Spielestudio nun ganz offiziell bekannt, dass sich ein weiterer Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe in Entwicklung befindet:

Weitere Infos gab man jedoch nicht preis. Rockstar machte lediglich klar, dass man mehr Details mit den Fans teilen würde, sobald man bereit dafür sein. Einen konkreten Zeitplan nannte man hierfür aber nicht. Ebenfalls offen bleibt, ob Rockstar wirklich an GTA 6 arbeitet. Der konkrete Name des nächsten Teils wurde nämlich nicht erwähnt. Es ist lediglich von „einem neuen Eintrag in der GTA-Serie“ die Rede.

In den Kommentaren spekulieren die Fans deshalb, ob es sich vielleicht nur um ein Spin-Off handeln könnte. Genaueres werden wir jedoch erst wissen, wenn Rockstar mit weiteren Informationen um die Ecke kommt.

GTA 6: Gerüchte sprechen von chaotischer Entwicklung

Wie gut der neue GTA-Teil wird, bleibt abzuwarten. Nach dem Release-Fiasko der GTA-Remaster-Trilogy dürften bei einigen Fans noch die Alarmglocken schrillen. Zudem berichteten auch einige Insider in der Vergangenheit, dass die Entwicklung von GTA 6 sehr chaotisch verlaufen ist.

Zusätzlich glaubt selbst Rockstar-Veteran Jamie King daran, dass der neue Serienteil etwas an Biss verlieren könnte. Sobald es weitere Neuigkeiten zum kommenden GTA-Teil geben wird, werden wir euch auf dem Laufenden halten.