Nintendo 64 bekommt nach 20 Jahren neuen Release – doch es ist kein Spiel

Eine neue Cartridge für das N64? Da staunt sogar Super Mario. Bild: Remute, Nintendo.

Das N64 ist ein echtes Kult-Objekt und lagert sicher noch immer bei vielen Fans in den Spielregalen. Während Nintendo eine umfangreiche Palette an tollen Spielen geliefert hat, steht die Produktion neuer Cartridges seit mehr als 20 Jahren still. Ein Fan unterbricht diese Dürre mit einem außergewöhnlichen Musik-Release.

Musik-Album auf dem Nintendo 64

Während Musiker ihre Songs heutzutage für gewöhnlich auf Spotify und Co. vertreiben, geht der Künstler Remute ganz andere Wege. Dieser veröffentlicht sein neuestes Musikalbum R64 nämlich auf eine ziemlich ungewöhnliche Weise: In Form einer Cartridge für das Nintendo 64.

Damit ist diese Cartridge nicht nur der erste kommerzielle Release nach zwei Jahrzehnten, sondern auch das allererste Musik-Album für die Retro-Konsole.

Das auf der Cartridge enthaltene Album umfasst 15 Songs, welche von Electro Pop bis zu Techno und House reichen. Um eine kleine Hörprobe der 64-Bit-Sounds zu bekommen und den kreativen Kopf hinter dem Ganzen zu sehen, könnt ihr euch dieses kurze YouTube-Video anschauen:

Beim Abspielen auf der N64-Konsole werden die Beats von visuellen Animationen auf dem Bildschirm begleitet – dafür hat sich Remute extra die Hilfe des N64-Entwicklers Rasky geholt. Und auch die Sounds sind authentisch und arbeiten mit den vorhandenen 8 Megabytes an Speicherplatz – kein Schummeln mit eingebettetem MP3-Player oder komprimierten WAV-Dateien.

Sega, Super Nintendo und Game Boy folgen

Das Album R64 ist nicht Remutes erste Unternehmung, ein Musik-Album auf einer Retro-Konsole zum Leben zu erwecken. Er hat bereits Alben für das Sega Genesis, Super Nintendo, Game Boy und die PC Engine veröffentlicht. Weitere sollen folgen. Denn R64 ist nur der Anfang einer Album-Trilogie. Die nächsten beiden Teile werden auf dem Game Boy Advance und Sega Dreamcast erscheinen. Zudem wartet ein Re-Release bisheriger Alben für Super Nintendo und Sega Genesis.

Das aktuelle Album wird am 25. März erscheinen, ist mit allen N64-Modellen kompatibel und kann auf der Bandcamp-Seite von Remute erworben werden.

Das Nintendo 64 ist ein echter Klassiker. In dieser Bilderstrecke könnt ihr die größten Hits der Konsole Revue passieren lassen: