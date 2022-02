Tolle Batman-Spiele könnten bald auf der Switch landen

Kann Batman bald auch auf der Switch gegen Verbrecher kämpfen? Ein Händler könnte es jetzt verraten haben. Bildquelle: Warner Bros. Interactive Entertainment

Batman-Fans aufgepasst. Die besten Spiele mit der Fledermaus könnten schon bald ihren Weg auf die Nintendo Switch finden. Ein Leak auf der Seite eines Online-Händlers liefert einen handfesten Hinweis und lädt gleichzeitig zum Spekulieren ein.

Welche Batman-Spiele kommen auf die Nintendo Switch?

Wenn es um fantastische Batman-Spiele geht, wird zwangsläufig der Name Rocksteady fallen. Das Entwicklerstudio hat mit Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight drei der besten Spiele rund um den maskierten Rächer zu verantworten.

Der französische Händler WT&T hat jetzt geleakt, dass die Reihe auch auf der Nintendo Switch erscheinen könnte. Der inzwischen gelöschte Eintrag spricht von einer Batman Arkham Collection für die Nintendo-Konsole. In der Vergangenheit hat WT&T bereits unabsichtlich die Existenz einer Switch-Version von The Witcher 3: Wild Hunt verraten. WT&T gibt den 31. August 2022 als Release-Datum für die Arkham Collection an. Dabei könnte es sich allerdings auch nur um einen vorläufigen Platzhalter handeln.

Welche Spiele sind in der Arkham Collection

Welche Spiele diese Sammlung jedoch genau umfassen könnte, wird nicht verraten. Allerdings gibt es bereits eine Arkham Collection, die für PlayStation, Xbox und PC verkauft wird. Enthalten sind hier jedoch nur die drei Rocksteady-Spiele. Batman: Arkham Origins, das von Warner Bors. Games Montréal entwickelt wurde, wurde hier außen vorgelassen. Das Prequel gilt als der Außenseiter der Reihe. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass es auch im Fall einer Arkham Collection für die Switch ausgeschlossen werden wird.

