Gewinnspiel: Holt euch drei Fan-Pakete zu GTA Online

2022 wird ein großes Jahr für GTA Online. Rockstars Dauerbrenner macht auch im neunten Jahr seines Bestehens keine Anstalten, auf die Bremse zu treten. Im Gegenteil! Erst im Dezember erschien die jüngste Erweiterung "The Contract". Zeit, das mit einem Gewinnspiel zu feiern!

Rockstar möchte euch Dank aussprechen. Euch, der Community von GTA Online, die seit vielen Jahren das ambitionierte Online-Game frequentiert und mit Leben füllt. In der im Dezember 2021 veröffentlichten Erweiterung The Contract habt ihr Franklin dabei geholfen, seine Agentur zu gründen und die unveröffentlichte Musik einer Hip-Hop-Legende zu finden.

Bei besagter Legende handelt es sich um niemand Geringeren als Dr. Dre. Und dass seine Musik gestohlen wurde, sollte in einem Szenario wie GTA Online schon fast klar sein.

Der eingangs erwähnte Dank soll für drei von euch auch greifbar sein, daher spendiert Rockstar drei Fan-Pakete. Ein Blick auf folgendes Bild genügt sicher, um eure Fan-Herzen schneller schlagen zu lassen.

GTA Online: Mitmachen und 3 x dieses Fan-Paket gewinnen!

Neben dem Sticker-Set und dem hübschen Schlüsselanhänger gibt es für jeden Gewinner auch ein San-Andreas-Shirt in Größe L. Und im Mittelpunkt steht selbstverständlich die Plüschfigur von Chop, the Dog. (Ihr dürft an dieser Stelle gerne ein endlos langes "Awwwwwwwww ..." von euch geben. Wir tun es auch!)

Übrigens: Chop, the Dog ist im Handel gar nicht erhältlich. In Online-Auktionen werden die seltenen Exemplare, die sich im Umlauf befinden, aber gerne mal hoch gehandelt. Für wahre Fans ist der Plüschi aber ohnehin unbezahlbar.

Wollt ihr das alles haben?

Natürlich wollt ihr das alles haben! Schreiten wir zur Tat!

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Na ja, das Übliche halt: Erschlagt drei feuerspeiende Drachen mit bloßen Händen und bringt uns ihre Köpfe. Als Rüstung durft ihr euch maximal in Papier, getränkt in Brandbeschleuniger hüllen.

Nein? Zu viel des Guten? Okay, dann bleiben wir vielleicht doch besser bei einer klassischen Gewinnspielfrage, die da lautet:

GTA 5 und damit einhergehend GTA Online haben so manchen Rekord aufgestellt, der in der Videospiel-Branche noch immer nicht gebrochen werden konnte. Das ist beeindruckend! Wir haben in der folgenden Auflistung vielleicht ... ein wenig übertrieben. Aber nur ein wenig! Dennoch darf GTA 5 nur einen der folgenden Rekorde für sich beanspruchen. Welcher ist das?

a) größte Datenmenge auf einer BluRay

b) die meisten Spieler gleichzeitig online

c) die meisten verschiedenen Waffen in einem Spiel

d) mehr als elf Millionen Exemplare in 24 Stunden verkauft

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "DOGGO".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Nennt uns unbedingt eure vollständige Adresse, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen.

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 13. Februar 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

GTA Online: The Contract PS4-Trailer

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!