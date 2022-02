Kurioser Steam-Erfolg: Free-to-play-MMO dominiert Verkaufs-Charts

MMO-Fans können sich bald auf ein neues Free-to-play-Spiel auf Steam freuen. Bildquelle: Amazon Games

Ein MMORPG aus Korea findet vier Jahre nach Release seinen Weg auf den europäischen Markt. Obwohl es noch gar nicht erschienen ist, belegt das Free-to-Play-Spiel gleich mehrere Plätze in der Steam-Topsellerliste.

Free-to-Play-MMO ist neuer Steam-König

Ein neues MMORPG steht in den Startlöchern. Aber so neu ist es eigentlich gar nicht. Seit 2019 gibt es Lost Ark bereits in Korea, 2020 folgte auch ein Release in Russland. Am 11. Februar zieht jetzt auch Europa nach. Auf Steam kann es jedoch bereits jetzt Erfolge feiern. In den Top 5 der Topsellerliste belegt es immerhin gleich vier Plätze. Nur Dying Light 2 Stay Human kann ihm die Silbermedaille streitig machen.

Dabei ist Lost Ark eigentlich ein Free-to-Play-Spiel. Trotzdem sichern sich die Fans vor Release bereits die vier verschiedenen Founder's Packs. Mit den Paketen Bronze, Silber, Gold und Platin können Spieler unterschiedliche Startboni, exklusive Begleiter oder Skins für das neue Abenteuer erhalten. Zusätzlich dürfen sie sogar drei Tage vor dem offiziellen Releasetermin loslegen. Dafür müssen sie jedoch auch tief in den Geldbeutel greifen. Während das Bronze-Paket 14,99 Euro kostet, kommt das Platin-Paket sogar auf ganze 99,99 Euro. Letzteres macht hierbei auch den meisten Umsatz und steht aktuell an der Spitze der Verkauf-Charts auf Steam.

Lost Ark: Launch-Reveal-Trailer zum MMORPG

Neues MMORPG kommt bei den Spielern gut an

Aber was ist Lost Ark eigentlich? Das MMORPG wird aus der isometrischen Perspektive gesteuert. Die Trailer und Bilder auf Steam versprechen hierbei bereits schnelle Action, große Schwerter und noch größere Monster. Die Story dreht sich dabei um die Suche nach der namensgebenden verschollenen Arche. Auf diesem Abenteuer sollen vielfältige Kontinente, wertvolle Schätze sowie PVE- und PVP-Gefechte warten.

Neben dem Erfolg in den Verkaufs-Charts zeigen sich auch Vorab-Reviews der Steam-Spieler von Lost Ark begeistert. 97 Prozent der über 1000 Nutzerrezensionen fallen hier positiv aus.

