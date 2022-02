Dying Light 2: Spieler melden Horror-Glitches, Entwickler verspricht Besserung

Dying Light 2: Bugs machen im Zombie-Spiel Probleme. (Bildquelle: Techland / GlobalStock, Getty Images)

Seit dem Release von Dying Light 2 haben sich zahlreiche Spieler in das Zombie-Abenteuer gestürzt – doch viele von ihnen haben in der Apokalypse nicht nur mit Untoten, sondern auch mit heftigen Bugs zu kämpfen. Publisher Techland reagiert nun mit Patches auf die Beschwerden.

Nach langer Wartezeit können sich Zombie-Fans seit vergangenem Freitag endlich in die Open-World von Dying Light 2 stürzen und dabei einer Armada aus Ungeheuern und feindlich gesinnten Überlebenden den Garaus machen. Allerdings sind Spieler am ersten Wochenende auch über diverse Bugs und Glitches gestolpert. Publisher Techland hat auf Twitter nun gleich mehrere Hotfixes angekündigt.

Dying Light 2: Spieler beschweren sich über Bugs

Auf Twitter und Reddit berichten Spieler seit Freitag von zahlreichen unterschiedlichen Bugs und Glitches, die bei Dying Light 2 auf verschiedenen Plattformen auftreten. Die Erlebnisse reichen von Inventar-Problemen über grafische Aussetzer bis hin zu Verbindungsschwierigkeiten bei Koop-Missionen. (Quelle: Reddit)

In einem Twitter-Post meldete sich Publisher Techland nun zu Wort und versprach Besserung für PlayStation-, Xbox und PC-Gamer. Patches für Probleme wie Spielabstürze, Bildschirmflackern und Soundaussetzer seien bereit zur Implementierung, während an anderen Bugs noch gearbeitet werde. Laut Techland seien am Wochenende bereits einige Hotfixes eingesetzt worden und bis Mitte dieser Woche sollen weitere Patches folgen.

Wie uns Dying Light 2 gefallen hat, könnt ihr in unserem Test nachlesen.

Zombie-Abenteuer mit Glitch-Problemen zum Release

Auf Reddit reagierten einige Spieler mit Erleichterung auf die Ankündigung der Hotfixes – allerdings zeigten sich zahlreiche Kommentatoren dennoch von den gehörigen Anfangsschwierigkeiten von Dying Light 2 genervt, weil sie diese teilweise komplett vom Spielen abhalten.

Inbesondere ein sogenannter Death Loop macht einigen Gamern schwer zu schaffen: Bei diesem Glitch spawnen Spieler nach dem Tod weit außerhalb des Zielgebiets ihrer aktuellen Mission. Um am Leben zu bleiben, müssen sie das Gebiet wieder innerhalb von wenigen Sekunden erreichen, was allerdings unmöglich ist. Also sterben sie erneut und spawnen wiederum außerhalb der Reichweite des Zielgebiets. (Quelle: Reddit)

In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr Dying Light 2 unzensiert zocken könnt:

Dying Light 2: Unzensiert spielen? So geht's!

Dying Light 2 bietet Spielern eine riesige Open-World mit allerlei interessanten Charakteren, blutrünstigen Zombies und leider auch einer ganzen Menge an ärgerlichen Bugs. Entwickler Techland hat nun eine Roadmap für die nächsten Hotfixes für PlayStation, Xbox und PC herausgegeben, mit denen die Glitches unter Kontrolle bekommen werden sollen.