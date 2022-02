Gratis auf Epic: Sichert euch einen Action-Geheimtipp jetzt kostenlos

Ab Donnerstag verschenkt Epic Games das Survival-RPG Windbound. (Bild: Koch Media / Getty Images – photosynthesis)

Epic Games verschenkt jede Woche ein neues Gratis-Spiel. Ab Donnerstag können sich alle Nutzer über ein Survival-RPG freuen: Windbound. Wir verraten euch, für wen sich ein Blick lohnt.

Windbound: Survival-RPG bald gratis via Epic

Der Epic Games Store etabliert sich langsam als echte Steam-Alternative für viele Spieler. Das dürfte vor allem daran liegen, dass alle Nutzer einmal pro Woche ein neues Gratis-Spiel abstauben können.

Auch in dieser Woche gibt es wieder Nachschub – und zwar für Fans von Survival-RPGs. Ab kommendem Donnerstag, den 10. Februar 2022 ab 17:00 Uhr, können Spieler sich Windbound kostenlos sichern und ab diesem Zeitpunkt kostenlos herunterladen und spielen.

In Windbound übernehmt ihr die Rolle von Kara, einer Kriegerin, die während einer Bootsüberfahrt durch einen Sturm vom Rest ihres Stammes getrennt wurde. Eure Aufgabe ist es nun, den Weg zurück zu eurer Familie zu finden. Um das zu bewerkstelligen, müsst ihr auf den Inseln, die überall in der Spielwelt verteilt sind, nach Nahrung und Ressourcen suchen, aus denen ihr Werkzeuge oder Ausrüstungsgegenstände herstellen könnt, die euch auf eurer Reise weiterhelfen.

Doch auf den Inseln lauern auch gefährliche Tiere, die euch ans Leder wollen. Ob ihr euch diesen stellt oder aber an ihnen vorbeischleicht, bleibt euch überlassen.

Windbound bei Epic Games anschauen

Erste Szenen aus dem Spiel gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Windbound | Ăśberlebt auf einer einsamen Insel - wie Robinson Crusoe

Nur noch für kurze Zeit gratis: Kunterbunter Action-Plattformer

Noch bis zum 10. Februar um 17:00 Uhr könnt ihr hingegen ein anderes Spiel auf Epic Games kostenlos abstauben: Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

In diesem Spin-Off des Hauptspiels des Action-Adventures springt und rennt ihr durch allerlei kunterbunte 2D-Level. Fans von Rayman Legends und Co. kommen auf ihre Kosten, müssen aber auf einen Koop-Modus verzichten. Bei Yooka-Laylee and the Impossible Lair handelt es sich um eine reine Einzelspielererfahrung.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair bei Epic abstauben

Ob das Spiel etwas für euch ist, findet ihr am besten heraus, indem ihr einen Blick in den Trailer werft: