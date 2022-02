Pokémon-Legenden: Arceus – Fans feiern wohl freundlichstes Monster im Spiel

Ein besonderes Pokémon ist der neue Liebling der Community. (Bild: Game Freak, Getty Images / Olena Babii)

In Pokémon-Legenden: Arceus sind euch die knuffigen Taschenmonster alles andere als wohlgesonnen. Normalerweise zumindest. Ein Spieler hat nun nämlich ein besonders hilfsbereites Pokémon gefunden, das die Herzen der Community im Sturm erobert.

Pokémon-Legenden: Arceus hat ein besonders nettes Monster

Pokémon-Legenden: Arceus ist auf den ersten Blick kein allzu detailliertes Spiel – zumindest nich in Sachen Grafik. Wo es aber um die Pokémon selbst geht, scheint sich Game Freak ein bisschen mehr Gedanken gemacht zu haben.

Während euch die meisten Monster im Spiel angreifen, ignorieren oder ganz einfach die Flucht ergreifen, gibt es da noch eine weitere Kategorie: Heiteira.

Wie Twitter-Nutzer necrolipe nun herausgefunden hat, eilt euch das rosane Eier-Pokémon zur Hilfe, wenn ihr verletzt seid. Aber seht selbst:

Normalerweise würde auch Heiteira vor Menschen fliehen. Im Falle einer Verletzung kommt es jedoch angerannt und bleibt, bis es euch wieder besser geht – süß!

Dieses hilfsbereite Verhalten passt auch zu seinem Pokédex-Eintrag in Legenden: Arceus. Darin heißt es nämlich:

"Es ist sehr mitfühlend und pflegt Menschen sowie Pokémon bis zur Genesung. Die von ihm gelegten Eier sind köstlich und bringen jedem, der davon isst, Glück."

Auch interessant: In Pokémon-Legenden: Arceus laufen die Vorfahren eurer Lieblings-NPCs herum. Klickt hier um zu erfahren, ob ihr alle erkannt habt:

Spieler lieben das kleine Detail

In den Kommentaren schreiben viele Fans, dass dies nur einer von vielen Gründen dafür ist, warum sie das Spiel so lieben. Die Verhaltensweisen von Pokémon seien demnach so gut zu beobachten, wie in kaum einem anderen Pokémon-Spiel.

Einige merken aber auch an, dass nicht jedes Heiteira so freundlich ist, euch zu heilen. Immerhin gibt es auch vom Healer-Pokémon riesige Elite-Versionen, die euch einfach nur fertigmachen wollen.

Bleibt nur zu hoffen, dass Heiteira sich als Elite-Monster normaler verhält als Relaxo: