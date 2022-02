Bestes "Resident Evil"-Spiel wird von eigenem Schöpfer angeprangert

Resident Evil 4 hat einen Schwachpunkt laut seinem Schöpfer. (Bild: Getty Images / Viktor_Gladkov, Capcom)

Die Gerüchte zu einem Resident-Evil-4-Remake halten sich hartnäckig. Sollte ein Remake tatsächlich auf dem Weg sein, so sollte es jedoch einen großen Schwachpunkt ausbessern – zumindest, wenn es nach RE4-Schöpfer Shinji Mikami geht.

Resident-Evil-Produzent kritisiert eigenes Werk

Shinji Mikami war von Anfang an dabei, als es um die Entwicklung der legendären Resident-Evil-Spiele ging. Anfangs noch als Planer, wurde er ab dem zweiten Spiel als Produzent für die Reihe aktiv. Sein letztes Werk der Reihe: Resident Evil 4.

Das Survival-Horrorspiel ist bis heute das bestbewertete Spiel der Reihe – auf Metacritic räumt es immerhin ganze 96 Punkte ab. Kein Wunder also, dass Resident-Evil-Fans nach den erfolgreichen Remakes der vergangenen Jahre, nun auch nach einer Neuauflage zu Mikamis letztem Werk fragen. (Quelle: Metacritic)

Ob sich ein solches Remake in Entwicklung befindet, weiß Mikami leider nicht. Mit Capcom hat der Spieleentwickler heute nichts mehr am Hut. Dafür verrät er in einem Gespräch mit VG247 aber, dass er selbst unzufrieden mit einem bestimmten Aspekt von RE4 war – und anscheinend immer noch ist: Der Handlung.

Mikami sagt dazu:

"Es wäre schön, wenn Capcom einen guten Job macht und die Handlung verbessert, um ein gutes Produkt herauszubringen."

Er erklärt im weiteren Verlauf, dass er nur drei Wochen Zeit hatte, um die gesamte Story zu schreiben. Mehr Zeit hatte Capcom ihm nicht gegeben.

Dass Mikamis Wunsch, im Falle eines Remakes, eintreten würde, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Immerhin hatte auch das Remake zu Resident Evil 3 ein paar Änderungen in seiner Handlung durchgemacht. (Quelle: VG247)

Wie steht die Chance auf ein Remake zu Resident Evil 4?

Sowohl Mikami als auch zahlreiche Fans wünschen sich eine Neuauflage des Spiels. Einige wünschen es sich sogar so sehr, dass sie prompt ihr eigenes Remake entwickelt haben.

Den Trailer zu einem besonders ambitionierten Fan-Projekt könnt ihr euch hier ansehen:

Acht Jahre lang hat das Team an der HD-Mod für den PC gewerkelt. Seit wenigen Tagen können sich Resi-Fans das gute Stück nun herunterladen.

Ob Capcom derzeit an einem offiziellen Remake arbeitet, bleibt aber vorerst unklar. Zwar gibt es viele Gerüchte dazu, dass es bereits in Entwicklung ist, aber eben nichts Handfestes.

