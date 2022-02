Hype-App Wordle: Mit diesem Wort kommt ihr am schnellsten zum Erfolg

Ein bestimmtes Wort vereinfacht euch den Start bei Wordle immens. (Bild: Screenshot / GIGA / Getty Images – metamorworks)

Seit einigen Wochen gibt es eine kleine Web-App, die im Netz für ordentlich Aufregung sorgt: Wordle. Das witzige Wortspiel begeistert jeden Tag unzählige Spieler. Nun hat ein YouTuber dank eines Algorithmus herausgefunden, welches Wort sich vor allem am Anfang so richtig lohnt.

Wordle: Aller Anfang ist schwer

Wordle hat das Internet in den letzten Wochen im Sturm erobert. Einmal pro Tag ist es im Spiel eure Aufgabe, das gesuchte Wort zu erraten. Dafür habt ihr 6 Versuche. Bei jedem Versuch gibt euch das Spiel einen Hinweis darauf, ob die entsprechenden Buchstaben im Wort enthalten sind und ob sie zudem an der richtigen Stelle stehen.

Doch gibt es ein Wort, das eure Erfolgschancen direkt zum Start erhöht? Genau das hat sich auch der YouTuber Grant „3Blue1Brown“ Sanderson gefragt und kurzerhand ein Programm geschrieben, welches das perfekte Start-Wort errechnet. Das Ergebnis: Mit dem Wort „CRANE“ habt ihr seiner Einschätzung nach, die besten Chancen, anfangs besonders viele Treffer zu landen und euch so den weiteren Spielverlauf zu vereinfachen.

Sanderson offenbart in seinem Video nicht nur, dass CRANE das beste Startwort in Wordle ist, sondern erklärt auch in rund 30 Minuten, wie das Programm darauf gekommen ist – reinschauen lohnt sich!

Wordle spielen

Auf der Suche nach neuen Spielen, die ihr im Februar zocken könnt? Wir haben da einige Empfehlungen für euch:

7 Must Plays im Februar 2022

Experten bieten weitere Top-Wörter

Doch nicht nur „CRANE“ scheint sich für euren Startschuss in Wordle zu lohnen. Ein anderer Experte namens Adam Kubaryk etwa schwört auf die Worte „SOARE“ und „SAINE“, während das Skript von Chefstratege Rob Miller „TARES“, „LARES“, „RALES“, „RATES“ und „CARES“ für besonders erfolgversprechend einstuft (Quelle: Kotaku).

8 Kostenlose Browsergames

Doch auch mit den besten Anfangsworten ist euch der Erfolg in Wordle nicht absolut sicher. Mit einigen Tipps und Tricks könnt ihr eure Erfolgschancen noch weiter erhöhen. Viel Spaß beim täglichen Rätseln!