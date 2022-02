Ubisoft lernt nicht dazu: Ein weiterer NFT-Aufschrei droht

Ubisofts neuer NFT-Versuch ist auch nicht viel besser. (Bild: TheSandboxGame / PIXOWL INC.)

Niemand will sie haben – und trotzdem setzt Ubisoft weiterhin auf NFTs. Das Spiele-Unternehmen geht sogar so weit, dass jetzt die hauseigenen Maskottchen, die Rabbids, Teil eines Blockchain-Spiels werden.

Rabbids in der NFT-Hölle

Seit mehreren Jahren trefft ihr Ubisofts Rabbids vorwiegend nur noch in Mobile- und Browserspielen. Als wäre das nicht traurig genug, müssen die Rabbids jetzt sogar für Ubisofts NFT-Offensive herhalten.

Das Spiele-Unternehmen hinter Reihen wie Assassin's Creed und Watch Dogs geht nämlich eine Kooperation mit dem Blockchain-Spiel The Sandbox ein. Falls euch der Name nichts sagt – und damit seid ihr sehr wahrscheinlich nicht allein – habt ihr nicht viel verpasst. The Sandbox ist eigentlich weniger ein Spiel und mehr eine erste Vision vom Metaverse samt Blockchain-Technologie und NFTs. Zumindest diese Begriffe habt ihr die letzten Wochen über sicherlich aufgeschnappt.

Ubisofts Rabbids sind nun ein Teil von The Sandbox. Ein kurzer Ankündigungstrailer soll Begeisterung hervorrufen. Na ja ...

Rabbids in The Sandbox | Crossover-Trailer

Ubisofts NFT-Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen

Mit seinem hauseigenen NFT-Service Quartz bot Ubisoft Spielern die Möglichkeit, zunächst nur in Ghost Recon Breakpoint kosmetische Items in Form von NFTs zu erwerben. Dies stieß allerdings auf heftige Kritik seitens der Spielerschaft.

Ubisoft hat seitdem nicht viel an seiner Strategie ändern wollen. Zwar hieß es zuvor, man würde die Kritik hören und sie in künftigen Entscheidungen berücksichtigen. Nach einer Kehrtwende klang es aber nicht.

Nur wenig später sagte der Entwickler und Publisher in einem weiteren Interview, dass Spieler es einfach noch nicht verstehen würden. Gleichzeitig ist man den Spielern aber eine Erklärung schuldig, inwiefern NFTs ihr Spielerlebnis besser machen.

NFTs: Was ist das überhaupt?

Zuletzt belohnte man bei Ubisoft die Angestellten mit NFT-Geschenken, obwohl sich einige von ihnen im Vorfeld über NFTs intern geärgert haben. Was Ubisofts Chefetage wohl als nächstes einfällt?