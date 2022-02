Witzige Waffe: Dying Light 2 revanchiert sich bei Cyberpunk 2077

Wie du mir, so ich dir. (Bild: (Techland / CD Projekt)

Bereits in Cyberpunk 2077 konntet ihr eine Waffe angelehnt an das erste Dying Light finden. Nun revanchiert sich die Fortsetzung des Zombie-Parkour-Abenteuers mit einer eigenen kleinen Anspielung.

Dying Light trifft erneut auf Cyberpunk

Dying Light 2 Stay Human ist seit wenigen Tagen draußen und schon jetzt haben tüchtige Spieler ein witziges Easter Egg entdecken können. Denn neben einigen speziellen Waffen könnt ihr in der postapokalyptischen Welt von Dying Light 2 auch die Mantisklingen finden.

Fans von Cyberpunk 2077 horchen jetzt sicherlich auf. Es handelt sich dabei offensichtlich um eine Anspielung auf die gleichnamige Cyberware, die eure gewöhnlichen Faustangriffe durch messerscharfe Klingenattacken ersetzt.

Die Mantisklingen in Dying Light 2 sind aber nicht bloß ein einfaches Easter Egg, vielmehr ist es Techlands Revanche für eine ganz andere Waffe, die ihr in CD Projekts Sci-Fi-Rollenspiel freischalten könnt. In Cyberpunk 2077 könnt ihr nämlich diverse ikonische Waffen finden, die meistens auf anderen Spielen basieren – darunter auch die Pistole Dying Night, die ordentlichen Kopfschuss-Schaden verursacht.

Noch cooler als Dying Night

Einen großen Vorteil haben die Mantisklingen in Dying Light 2 gegenüber den in Cyberpunk 2077: Ihr könnt damit hirnlose Zombies niedermetzeln.

Die Nahkampfwaffe bekommt ihr vom geheimnisvollen Liquidator. Sie heißt Cyber Hands 2177 und in der Waffenbeschreibung steht lediglich: „Die haben wir irgendwo schon gesehen ...“ Wir mussten an dieser Stelle auch schmunzeln.

Wie schon im Original verursachen auch in Dying Light 2 die Mantisklingen erheblichen Schaden und trennen problemlos Köpfe ab. Zudem richten sie Schockschaden an, was für einen coolen visuellen Effekt beim Attackieren sorgt.

Mal sehen, welche weiteren Easter Eggs die Dying-Light-Community in den nächster Zeit findet. Dying Light 2 Stay Human ist seit dem 4. Februar für PC und Konsolen (außer Nintendos Switch) verfügbar.