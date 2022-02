Wann erscheint Hogwarts Legacy? Neue Hinweise auf Release aufgetaucht

Ein möglicher Release-Termin zu Hogwarts Legacy wurde gesichtet. (Bild: Warner Bros., Getty Images / Tanya St)

Findige Hogwarts-Fans haben einen Hinweis auf den genauen Release-Termin von Hogwarts Legacy entdeckt. Ob dahinter mehr als nur ein Platzhalter-Datum stecken könnte, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Wann erscheint Hogwarts Legacy?

Nachdem Harry-Potter-Fans die Stille rund um Hogwarts Legacy als Zeichen einer weiteren Verschiebung gedeutet hatten, meldete sich kürzlich die offizielle HP-Seite zu Wort. In einem Statement hieß es, dass das Magie-RPG wie geplant in diesem Jahr erscheinen soll. Findige wollen nun sogar einen Release-Termin herausgefunden haben: den 6. September 2022.

Wie man auf das genaue Datum kommt? Online wurde bereits das offizielle Begleiterhandbuch zum Spiel auf Google Books für den 6. September angesetzt. Für einen Platzhalter ist ein solch genaues Datum jedoch ziemlich ungewöhnlich. Meistens wird für diese der erste Tag eines Monats genommen. Daher nun die Spekulation, dass das Spiel ungefähr im gleichen Zeitraum erscheinen könnte.

Merkwürdig an der ganzen Sache ist, dass das Release-Datum bei Google Books nachträglich entfernt wurde. Und laut Amazon soll es doch erst am 6. Dezember erscheinen. Vielleicht sollte das Datum noch nicht bekannt gegeben werden, vielleicht hat es sich aber tatsächlich nur um einen Platzhalter gehandelt. (Quelle: The Rowling Library)

Neuer Trailer könnte bald kommen

Vielleicht wird der offizielle Release-Termin auch schon bald in einem neuen Trailer bestätigt. Auf Twitter meint Schreiber DC Allen zumindest, er würde WarnerMedia CEO Jason Kilar fragen, ob das Team einen neuen Trailer zum Spiel herausbringen darf. (Quelle: Twitter / DC Allen)

Einzige Voraussetzung: Seine Follower müssen ihm versprechen, dass sie seine aktuelle Lieblingsserie "Search Party" schauen. Ob das ein Hinweis darauf sein könnte, dass eh schon ein Trailer in nächster Zeit geplant ist? Bleiben wir gespannt.

Bis dahin könnt ihr euch ja noch einmal diesen schicken Trailer zum Spiel anschauen: