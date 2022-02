Nintendo Direct - Die Highlights der Präsentation mit Kirby, Mario Kart, Xenoblade und mehr

Mario Kart 8 bekommt bald neue Inhalte: In der Nintendo Direct kündigte Nintendo 48 neue Strecken an. (Bildquelle: Nintendo)

Wie sehen die nächsten Monate auf der Switch aus? Nintendo gibt mit einer neuen Ausgabe der Nintendo Direct die Antwort und liefert Informationen zu Xenoblade Chronicles 3 und Kirby. Zudem sind neue Inhalte für Mario Kart unterwegs.

Das Jahr 2022 ist erst ein paar Wochen alt, da lüftet Nintendo nun einen größeren Informationsschleier. Im Rahmen einer frischen Ausgabe von Nintendo Direct hat das japanische Unternehmen gezeigt, auf was sich Switch-Spieler in den nächsten Monaten freuen können. Falls ihr die Show verpasst habt, keine Sorge! Wir stellen euch die Highlights der Präsentation vor.

Kirby und das vergessene Land

Zum 30-jährigen Jubiläum erhält Kirby ein großes und neues Abenteuer in Kirby und das vergessene Land. Dabei kann sich der niedliche rosa Protagonist wie gewohnt auf seine klassischen Stärken verlassen, sprich laufen, springen und Gegner aufsaugen, um deren Stärken zu rauben.

Es geht aber noch mehr: Im Vollstopf-Modus kann Kirby riesige Gegenstände aufsaugen, wie etwa ein Auto und so selbst zu diesem Gegenstand werden. Dadurch ergeben sich neue spielerische Möglichkeiten. Wie genau das funktioniert, seht ihr im Trailer.

Kirby und das vergessene Land | Der neue Vollstopf-Modus vorgestellt

Kirby und das vergessene Land erscheint am 25. März 2022 - natürlich exklusiv für die Nintendo Switch.

Mario Kart 8: Deluxe

Auf ein ganz neues Mario Kart warten Fans schon lange, aber noch ist die Zeit für einen Nachfolger nicht gekommen. Stattdessen hat Nintendo den Booster-Streckenpass angekündigt, also ein neuer Season Pass für Mario Kart 8: Deluxe auf der Nintendo Switch.

In sechs Wellen mit jeweils acht Strecken erhaltet ihr bis 2023 48 neue Strecken, die aus früheren "Mario Kart"-Spielen stammen. Sie wurden entsprechend für den aktuellen Serienteil überarbeitet

Mario Kart 8: Deluxe | Booster-Streckenpass mit 48 neuen Strecken angekündigt

Der Streckenpass kostet 25 Euro und startet mit den ersten acht Strecken am 18. März 2022. Alternativ erhalten Abonnenten des Service Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket den Streckenpass ohne weitere Kosten.

Xenoblade Chronicles 3

Die große Rollenspiel-Reihe geht in ein neues Abenteuer: Xenoblade Chronicles 3 wurde im Rahmen der Nintendo Direct angekündigt. Ein erster Trailer gewährt einen Einblick in die Geschichte und Welt des dritten Serienteils. Handfeste Gameplay-Szenen gibt es zwar noch nicht, aber hier dürfen sich Fans wohl mindestens auf die altbekannten Stärken verlassen:

Xenoblade Chronicles 3 | Ankündigungstrailer zum großen Rollenspiel

Xenoblade Chronicles 3 erscheint voraussichtlich im September 2022. Einen taggenauen Releasetermin gibt es noch nicht.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Nach zwei Hyrule-Abstechern geht es jetzt für die Warriors-Reihe zurück in die Welt von Fire Emblem. In Fire Emblem Warriors: Three Hopes erlebt ihr ein weiteres Mal große Schlachten, dieses Mal aber dem Namen gerecht in der Welt von Fire Emblem: Three Houses. Auf spielerische Änderungen und Neuerungen sind die Entwickler aber noch nicht eingegangen.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes Ankündigungstrailer zum Switch-exklusiven Abenteuer

Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint am 24. Juni 2022 und zwar exklusiv für die Nintendo Switch.

Mario Strikers: Battle League Football

Mario und seine Freunde dürfen nach langer Zeit wieder Fußball spielen - natürlich mit ihren eigenen Regeln und Spezialfähigkeiten. Gespielt wird in Mario Strikers: Battle League Football 5 gegen 5, bei denen sowohl Spezialfähigkeiten als auch die Ausrüstung eine wichtige Rolle einnehmen.

Neben Singleplayer-Matches könnt ihr zudem online antreten und euch im Multiplayer-Modus als bester Club unter Beweis stellen. Alternativ messt ihr euch mit euren Freunden lokal an einer Konsole.

Mario Strikers | Das neue Battle League Football wurde angekündigt

Auf das neue Fußball-Spiel müsst ihr gar nicht mehr so lange warten. Mario Strikers: Battle League Football erscheint am 10. Juni 2022.

Splatoon 3

Der dritte Teil der Splatoon-Reihe macht weiter große Fortschritte. In einem neuen Gameplay-Trailer zeigen die Entwickler den Koop-Modus Salmon Run, bei denen ihr gegen die bekannten Feinde antretet. In Next Wave wird natürlich alles noch ein wenig größer und ihr kämpft unter anderem gegen einen riesigen Salmon.

Splatoon 3 | Koop-Modus Salmon Run vorgestellt

Splatoon 3 erscheint weiterhin voraussichtlich im Sommer 2022. Einen genauen Termin wollte Nintendo noch nicht verraten.

Nintendo Switch Sports

Wii Sports war seinerzeit ein riesiger Erfolgt. Jetzt bringt Nintendo die Reihe auf die Nintendo Switch. In Nintendo Switch Sports dürft ihr euch an Klassiker-Sportarten wie Bowling wagen, aber es gibt auch Neuerungen. So könnt ihr dieses Mal zusätzlich Fußball, Badminton und Volleyball ausprobieren - und das alles sogar optional auch online.

Nintendo Switch Sports | Ankündigungstrailer zum Sport-Spiel

Nintendo Switch Sports erscheint am 29. April 2022. Vom 19. bis zum 20. Februar 2022 findet zudem ein Online-Test auf der Nintendo Switch statt.

Disney Speedstorm

Noch ein Kart-Rennspiel ist auf der Strecke unterwegs: Entwickler Gameloft hat während der Nintendo Direct Disney Speedstorm angekündigt. Der sogenannte Battle Racer bietet zahlreiche Charaktere aus dem Disney-Universum, wie Mulan oder Jack Sparrow, die auf der Rennstrecke gegeneinander antreten.

Disney Speedstorm wird ein "Free 2 Play"-Spiel, welches nach und nach um neue Charaktere und Strecken ergänzt werden soll. Der Release soll im Sommer erfolgen.

Was wurde noch angekündigt?

Advance Wars 1-2 - Reboot Camp - Nach einer Verschiebung erscheint die Neuauflage der beiden ersten Serienteile am 8. April 2022.

- Nach einer Verschiebung erscheint die Neuauflage der beiden ersten Serienteile am 8. April 2022. No Man's Sky : Das prozedural generierte Weltraumabenteuer findet nach langer Zeit auch seinen Weg auf die Nintendo Switch. Erscheinen soll es voraussichtlich im Sommer 2022.

: Das prozedural generierte Weltraumabenteuer findet nach langer Zeit auch seinen Weg auf die Nintendo Switch. Erscheinen soll es voraussichtlich im Sommer 2022. Front Mission 1st : Das Remake des Strategie-Rollenspiels mit Mech-Kämpfern, die hier Wanzer heißen, erscheint im Sommer 2022. Zudem wird auch an einem Remake des zweiten Serienteils gearbeitet.

: Das Remake des Strategie-Rollenspiels mit Mech-Kämpfern, die hier Wanzer heißen, erscheint im Sommer 2022. Zudem wird auch an einem Remake des zweiten Serienteils gearbeitet. Star Wars - The Force Unleashed : Das Action-Adventure, bei dem ihr als Jünger von Darth Vader spielt, erscheint am 20. April 2022.

: Das Action-Adventure, bei dem ihr als Jünger von Darth Vader spielt, erscheint am 20. April 2022. Chrono Cross : Der Rollenspielklassiker erhält ein Remastered auf der Nintendo Switch. Neben ein paar technischen Verbesserungen gibt es auch eine überarbeitete Musik in der Radical Dreamers Edition, die am 7. April 2022 erscheint.

: Der Rollenspielklassiker erhält ein Remastered auf der Nintendo Switch. Neben ein paar technischen Verbesserungen gibt es auch eine überarbeitete Musik in der Radical Dreamers Edition, die am 7. April 2022 erscheint. Portal : Die beiden Rätselspiele von Valve schaffen ihren Weg noch in diesem Jahr auf die Nintendo Switch. Das beinhaltet sowohl die beiden Singleplayer-Kampagnen als auch den Koop-Modus von Portal 2.

: Die beiden Rätselspiele von Valve schaffen ihren Weg noch in diesem Jahr auf die Nintendo Switch. Das beinhaltet sowohl die beiden Singleplayer-Kampagnen als auch den Koop-Modus von Portal 2. Triangle Strategy: Eine Demo zum Taktik-Strategie-Rollenspiel mit drei Kapiteln steht ab sofort zur Verfügung. Der Fortschritt kann zudem in die Vollversion übernommen werden, die am 4. März erscheint.

Noch mehr Ankündigungen gibt es übrigens in der kompletten Nintendo Direct, die ihr euch hier ansehen könnt:

Infos, wann die nächste Ausgabe folgt, gibt es derzeit aber noch nicht. Vermutlich werdet ihr euch ein paar Monate gedulden müssen, bis eine neue Nintendo Direct ansteht.

Von Kirby bis Mario: In den nächsten Monaten dürfen sich Besitzer einer Nintendo Switch über das eine oder andere Highlight freuen. Und auch für die Zeit darüber hinaus hat Nintendo bereits den einen oder anderen Einblick gewährt.