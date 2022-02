Mario Kart 9: Nintendo lässt den Traum mit großer Ankündigung platzen

Mario Kart 8 Deluxe bekommt einen weiteren DLC spendiert. (Bild: Nintendo / Getty Images – Azret Ayubov)

Wann erscheint endlich ein neues Mario Kart? Viele Fans gingen davon aus, dass der Nachfolger quasi schon in den Startlöchern steht – doch eine große Ankündigung von Nintendo schiebt diesen Gerüchten nun einen Riegel vor. Denn Mario Kart 8 Deluxe bekommt nochmal eine große Welle an neuen Inhalten spendiert.

Mario Kart 8 Deluxe: Nintendo verspricht 48 neue Strecken

Mario Kart 8 Deluxe ist ein echter Dauerbrenner für Nintendo. Der Arcade-Racer hat sich alleine für die Switch inzwischen über 43 Millionen Mal verkauft – und ein Ende der Erfolgsgeschichte scheint nicht in Sicht zu sein (Quelle: Nintendo). Denn auf der letzten Direct kündigte Nintendo offiziell an, dass man seinem Switch-Bestseller mit neuen Inhalten versorgen würde: 48 neue Strecken sollen gestaffelt bis Ende 2023 erscheinen – der erste Schwung an frischen Inhalten erscheint bereits am 18. März 2022.

Mario Kart 8: Deluxe | Booster-Streckenpass mit 48 neuen Strecken angekündigt

Anstatt sich jedoch komplett neue Strecken auszudenken, scheint Nintendo auf altbekannte Klassiker der Vorgänger zu setzen. In der ersten Welle werden die folgenden 8 Strecken ihren Weg ins Spiel finden:

Kokos-Promenade (Mario Kart Wii)

Schoko-Sumpf (Mario Kart 64)

Toads Piste (Mario Kart 7)

Paris-Parcours (Mario Kart Tour)

Ninja-Dojo (Mario Kart Tour)

Pilz-Pass (Mario Kart DS)

Wolkenpiste (Mario Kart: Super Circuit)

Tokio-Tempotour (Mario Kart Tour)

Kostenlos wird der Mega-DLC jedoch nicht verteilt. Der neue Booster-Streckenpass schlägt mit einmalig 24,99 Euro zu Buche. Wer Mitglied von Nintendo Switch Online ist und zudem auch noch das Erweiterungspaket sein Eigen nennt, kann sich das Geld jedoch sparen (Quelle: Nintendo). Abonnenten erhalten gratis Zugriff auf die neuen Strecken – eine Strategie, die Nintendo auch schon bei der Erweiterung von Animal Crossing: New Horizons verfolgte.

12 Monate Switch Online bei Amazon anschauen

Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.02.2022 12:30 Uhr

Mario Kart 9 bleibt weiter in der Box

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte und Leaks, die auf einen baldigen Release von Mario Kart 9 hindeuteten. Diese dürften sich nach dieser Ankündigung als falsch erwiesen haben. Dass Nintendo DLCs für Mario Kart 8 Deluxe veröffentlicht und zwischendurch den Nachfolger auf den Markt wirft, ist schlichtweg abwegig.

Womöglich hebt sich Nintendo Mario Kart 9 für die nächste Konsolen-Generation auf. Doch wann der Switch-Nachfolger erscheint, steht aktuell in den Sternen. Schließlich verkauft sich die Handheld-Konsole bislang weiterhin wie geschnitten Brot.

Die Fans reagieren gespalten auf die Ankündigung. Einige freuen sich darauf, dass es neue Inhalte für den Racer gibt und finden das große DLC-Paket tatsächlich recht günstig – andere hingegen hatten gehofft, dass Nintendo bald mit dem Nachfolger um die Ecke kommt (Quelle: Reddit). Wir sind gespannt, welche Strecken abseits der bereits angekündigten acht in den kommenden zwei Jahren ihren Weg ins Spiel finden werden.