Die Sony-KI schafft sie alle! (Bild: Sony Interactive Entertainment / Polyphony Digital)

Sony AI arbeitet seit 2020 an einer bahnbrechenden KI, die im nächsten Gran Turismo zum Einsatz kommen soll. Zuvor haben sich professionelle GT-Fahrer ein Rennen mit der Sony-KI geliefert – und verloren.

Gran Turismo Sophy: Ein Meilenstein der Künstlichen Intelligenz

In Gran Turismo 7 wird GT Sophy, Sonys innovative KI, zum Einsatz kommen. In einem Making-of präsentiert Sony, welche Fortschritte man mit Sophy in den vergangenen zwei Jahren machen konnte. Es handelt sich um eine autonome KI, die gelernt hat, auf einem wettbewerbsfähigen Niveau zu fahren und sich sogar mit den besten Fahrern der Welt zu messen. Laut Hiroaki Kitano, CEO von Sony AI, ist Sophy in der Lage, in Echtzeit zu verstehen und zu reagieren.

Die Sony-KI lernte die folgenden drei Eigenschaften, um es mit der oberen Liga aufnehmen zu können:

Rennwagensteuerung: Sophy versteht die Fahrzeugdynamik sowie Rennlinien und kann präzise Manöver durchführen Renntaktik: Sie reagiert schnell auf unterschiedliche Situationen und beherrscht Profi-Taktiken wie Windschattenfahren, Überholmanöver und Blockieren. Rennetikette: Sophy hält sich an Regeln, um ein faires Rennen zu ermöglichen. Sie meidet vorsätzliche Zusammenstöße und respektiert gegnerische Fahrlinien. (Quelle: Gran Turismo)

Die autonome KI Sophy ist bereits gegen die weltbesten GT-Fahrer in Gran Turismo Sport angetreten und konnte sie schlagen. Die australische Profi-Fahrerin Emily Jones war beispielsweise erstaunt, wie schnell die KI manche Kurven fahren konnte im Gegensatz zu ihr. In einer Reihe von Videos könnt ihr die Gran-Turismo-KI bei ihren Wettrennen bestaunen. (Quelle: Gran Turismo)

Sophy respektiert euch

Sony AI ist für die Forschung und Entwicklung von Künstlichen Intelligenzen bei Sony zuständig und hat die letzten beiden Jahre eng mit dem Gran-Turismo-Entwickler Polyphony Digital an der KI Gran Turismo Sophy gearbeitet. Sie wird aber nicht zum Start von Gran Turismo 7 verfügbar sein, sondern später mit einem Update integriert werden.

Laut dem Gran-Turismo-Schöpfer Kazunori Yamauchi soll euch Sophy aber nicht das Leben zur Hölle machen, sondern eher als Freundin und Coach funktionieren, um eure Fahrskills zu verbessern und euch dabei motivieren. Im Making-of spricht er davon, dass die KI nicht nur ihren Konkurrenten respektiert, sondern sich auch so real verhält, dass die menschlichen Fahrer ihre Leistung respektieren.

Gran Turismo 7 ist nur der Anfang

Bei Sony scheint man äußerst überzeugt von der Gran Turismo Sophy zu sein. So sehr, dass Sony-CEO Kenichiro Yoshida persönlich in einem kurzen Video über das Projekt und die Arbeit an der Sony-KI erzählt. Laut Yamauchi wurde die KI hauptsächlich für die Spieler entwickelt und wird nach Gran Turismo 7 womöglich auch in anderen Spielen zum Einsatz kommen.

Wenn ihr mehr über die Entwicklung der Sony-KI in Erfahrung bringen wollt, das englische Wissenschaftsmagazin Nature hat sich im Detail mit Gran Turismo Sophy befasst – leider hinter einer Bezahlschranke. (Quelle: Nature)

Gran Turismo 7 erscheint am 4. März für PlayStation 4 sowie PlayStation 5.