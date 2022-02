The Wolf Among Us 2: Charmanter Trailer verrät, wie die Reise weitergeht

Der große, böse Wolf ist wieder da! (Bild: Telltale Games)

Detektiv Bigby kehrt für ein neues märchenhaftes Krimidrama zurück. In einem echt coolen Trailer gibt euch Telltale Games einen kleinen Einblick in das, was euch mit The Wolf Among Us 2 erwartet.

The Wolf Among Us ist mitunter Telltales beste Erzählung und konnte seit 2013 viele Fans für sich gewinnen. Aber es sollte nicht das letzte Abenteuer von Sheriff Bigby Wolf werden.

Neuer Fall, neuer Ärger

The Wolf Among Us 2 spielt dieses Mal im Winter 1980. Der neue Fall führt euch erneut durch Fabletown, aber auch im großen, weiten New York werdet ihr auf Spurensuche gehen. In den nächsten Monaten könnt ihr sicherlich mit mehr Details rechnen.

In einem ersten Trailer zu The Wolf Among Us 2 zeigt Telltale einen kleinen Ausschnitt aus Bigbys nächstem Fall. Der gewohnte Charme wird auch in der Fortsetzung nicht fehlen. Ihr seht, wie Bigby in einem Stuhlkreis über eine Festnahme spricht, die nicht ganz nach Plan verlief: brennende Fabelwesen, brachiale Wanddurchbrüche und ein großer, böser Wolf.

The Wolf Among Us 2: Erster Trailer

Ein Release-Datum gibt es noch nicht, aber immerhin ein Jahr: 2023 soll die Geschichte rund um den Detektiv Bigby Wolf weitergehen.

The Wolf Among Us müsst ihr gespielt haben! (Kommentar)

Es ist kein Geheimnis: Das erste The Wolf Among Us zählt zu den besten Spielen aus der Telltale-Bibliothek. Und ich freue mich wie ein Schnitzel, dass eine Fortsetzung in nicht allzu weiter Ferne liegt. Mich konnte Telltales The Walking Dead mit seinen mehreren Staffeln (und der schwankenden Qualität) nicht auf die Art begeistern, wie Sheriff Bigby Wolf in nur fünf Episoden.

Das liegt vor allem an der Kernidee der Geschichte. The Wolf Among Us basiert auf den Fable-Comics und handelt von einem Ort namens Fabletown, wo sich geflüchtete Fabelwesen aus einer anderen Welt verstecken. Um unter den Menschen nicht aufzufallen, nehmen sie „Glimmer“, das es ihnen ermöglicht, sich in menschlicher Gestalt zu tarnen.

The Wolf Among Us schafft es, die Prämisse aus den Fable-Comics in ein Episoden-Spiel zu verpacken. Immer wieder werdet ihr mit der postmodernen Darstellung von Fabelwesen konfrontiert, die ihr aus älteren Märchen kennt. Die zauberhaften Wesen sind jedoch nicht mehr so zauberhaft; sie bekommen in dieser Erzählung eine ganz eigene dreckige Note. Die Atmosphäre, die Telltale mit The Wolf Among Us schafft, lässt andere Spiele des Studios verblassen. Auch der Comic-Look erzeugt eine einzigartige Stimmung unter den Telltale-Spielen.

Bewährte Detektivarbeit

Ob traumhafte Prinzessin oder großes Monster – in The Wolf Among Us wollen sie fast alle ihrem Mythos entkommen und ein gewöhnliches Leben führen. Die Betonung liegt auf „fast“, denn irgendjemand verübt einen kaltblütigen Mord an einer Prostituierten und es liegt an Bigby, diesen Fall zu lösen.

Wie in anderen Telltale-Spielen können eure Entscheidungen und Dialoge die Handlung beeinflussen, aber leider – und das ist auch immer ein Problem in Telltale-Spielen – sind die Auswirkungen oft nur minimal. Einen Vorteil gegenüber manchen anderen Spielen hat The Wolf Among Us allerdings. Denn während sich Telltale-Spiele oft in sinnlosen Quicktime-Events verlieren, was oft den rasanten Abenteuern geschuldet ist, macht in The Wolf Among Us die Detektivarbeit einen guten Teil des Gameplays aus.

Deshalb kann ich nur hoffen, dass The Wolf Among Us 2 nicht nur eine spannende Krimistory erzählt, sondern auch vorsichtiges Spurenlesen und korrektes Interpretieren von Hinweisen verbindet. Denn dann wird das auf jeden Fall ein guter Fall!