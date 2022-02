Survival-RPG jetzt gratis: Epic verteilt ein neues Gaming-Geschenk

Windbound ist jetzt kostenlos auf Epic Games verfügbar. (Bild: Deep Silver / Getty Images – Makrushka)

Epic Games verschenkt jede Woche ein neues Gratis-Spiel. Ab sofort dürfen sich alle Nutzer über ein neues Geschenk freuen: Windbound. Das Action-Adventure mit Survival-Elementen dürfte einige Spieler an The Legend of Zelda: The Wind Waker erinnern.

Windbound: Survival-RPG jetzt gratis via Epic

Der Epic Games Store etabliert sich langsam als echte Steam-Alternative für viele Spieler. Das dürfte vor allem daran liegen, dass alle Nutzer einmal pro Woche ein neues Gratis-Spiel abstauben können.

Auch in dieser Woche gibt es wieder Nachschub – und zwar für Fans von Survival-RPGs. Seit Donnerstag, den 10. Februar 2022 ab 17:00 Uhr, können Spieler sich Windbound kostenlos sichern und ab diesem Zeitpunkt herunterladen und spielen.

In Windbound übernehmt ihr die Rolle von Kara, einer Kriegerin, die während einer Bootsüberfahrt durch einen Sturm vom Rest ihres Stammes getrennt wurde. Eure Aufgabe ist es nun, den Weg zurück zu eurer Familie zu finden. Um das zu bewerkstelligen, müsst ihr auf den Inseln, die überall in der Spielwelt verteilt sind, nach Nahrung und Ressourcen suchen, aus denen ihr Werkzeuge oder Ausrüstungsgegenstände herstellen könnt, die euch auf eurer Reise weiterhelfen.

Doch auf den Inseln lauern auch gefährliche Tiere, die euch ans Leder wollen. Ob ihr euch diesen stellt oder aber an ihnen vorbeischleicht, bleibt euch überlassen.

Windbound bei Epic Games kostenlos abstauben

Erste Szenen aus dem Spiel gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Windbound | Überlebt auf einer einsamen Insel - wie Robinson Crusoe

Nächste Woche gratis: Ein Koop-Spiel ohne Koop-Modus

Den 17. Februar sollten sich schon jetzt alle Epic-Nutzer rot im Kalender markieren. Dann wechselt das Gratis-Angebot bei Epic Games wieder – und statt Windbound gibt es Brothers: A Tale of Two Sons abzustauben.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle der beiden Brüder Naia Naiee, die sich zusammen auf eine magische und gleichzeitig gefährliche Reise begeben müssen, um ein Heilmittel für ihren kranken Vater aufzutreiben. Der Clou an der Sache: Als Spieler steuert ihr die beiden Brüder gleichzeitig mit nur einem Controller. Beide Charaktere haben Stärken und Schwächen, die genutzt werden müssen, um Rätsel zu lösen und Hindernisse zu überwinden.

Währenddessen erzählt das Spiel eine wunderschöne Geschichte, die euch garantiert in ihren Bann zieht. Bei Brothers: A Tale of Two Sons handelt es sich um einen echten Geheimtipp, wie ein Blick auf die Bewertungen auf Metacritic und Steam zeigen. 94 Prozent aller Steam-Spieler geben eine positive Rezension ab, der Metascore liegt bei stolzen 90 Punkten.

Brothers: A Tale of Two Sons bei Epic anschauen

Lust bekommen? Dann werft doch mal einen Blick in den Launch-Trailer:

Launch Trailer für PS4 und Xbox One

Brothers: A Tale of Two Sons könnt ihr euch zwischen dem 17. Februar 2022 um 17:00 Uhr und dem 24. Februar 2021 um 17:00 Uhr sichern. Danach wechselt das Gratis-Angebot von Epic Games wieder.