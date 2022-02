Vergessener Zombie-Shooter soll überraschend bald erscheinen

Dead Island 2 könnte einen Überraschungs-Release bekommen. (Bildquelle: Deep Silver / izusek, Getty Images)

Lange war es ziemlich still um das Open-World-Zombie-Abenteuer geworden, doch laut eines neuen Gerüchts ist Dead Island 2 tatsächlich wieder zum Leben erwacht – und könnte schon überraschend bald releast werden.

Dead Island 2 wurde zum ersten Mal 2014 angekündigt – doch seitdem ist das Spiel in der Entwicklungsvorhölle gefangen. Ein neues Gerücht schürt nun die Hoffnung, dass der Open-World-Zombie-Shooter endlich kurz vor dem Release steht – und schon 2022 oder 2023 erscheinen könnte.

Dead Island 2: Release schon 2022?

Der bekannte Branchen-Insider Tom Henderson hat in einem Video den neuesten Stand zu Dead Island 2 aus seinen Quellen bekannt gegeben: Das Spiel sei seinen Informationen nach in einem guten Zustand und könne möglicherweise sogar noch im vierten Quartal 2022 releast werden – oder mit etwas Verspätung 2023 erscheinen. Eine Neu-Ankündigung des Spiels erwartet Henderson dementsprechend in der näheren Zukunft.

Schaut euch hier das YouTube-Video von Tom Henderson an:

Zu dem Spiel selbst erklärt Henderson, dass es sich um ein Open-World-Abenteuer handeln soll, in dem Spieler einen Zombie-Ausbruch in Kalifornien überleben und sich durch Los Angeles, San Francisco und eine dritte Lokalität kämpfen müssen.

Zombie-Shooter hat turbulente Entwicklung hinter sich

Dead Island 2 hat in den letzten Jahren einen überaus komplizierten Entwicklungsprozess durchgemacht, währenddessen mehrere Studios das Projekt übernahmen und wieder abgeben mussten – und das Spiel somit immer wieder zurückgeworfen wurde. Seit dem ersten durchaus vielversprechenden Ankündigungstrailer gab es zuletzt 2020 durch einen Leak einen Einblick in das damals noch ziemlich totgeglaubte Projekt.

Wenn Dead Island 2 tatsächlich noch dieses Jahr erscheinen sollte, könnten sich Zombie-Fans nach Dying Light 2 also gleich auf das nächste Open-World-Sequel mit Horden von Untoten freuen.

Dead Island 2 könnte laut eines Gerüchts tatsächlich noch dieses Jahr releast werden. Nach einer turbulenten Entwicklungsphase scheint das Projekt laut Leaker Tom Henderson nun in einem ziemlich guten Zustand zu sein.