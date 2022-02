Der Herr der Ringe: Nach der Amazon-Serie könnten auch neue Spiele folgen

Es gibt bereits viele gute "Der Herr der Ringe"-Spiele. Bald könnte es sogar noch mehr geben. Bildquelle: EA/ Warner Bros.

Während Amazon gerade noch an seiner unglaublich teuren "Der Herr der Ringe"-Serie arbeitet, kommt bald noch mehr Bewegung ins Tolkien-Universum. Neben Filmen und Serien könnte es auch neue Videospiele geben.

Der Herr der Ringe: Mehr Filme und mehr Spiele?

Die Videospielumsetzungen der Werken des Kultautors J.R.R. Tolkien fielen in der Vergangenheit mal besser und mal schlechter aus. Jetzt könnte es jedoch bald neue Anwärter für das beste "Der Herr der Ringe"-Spiel geben. Wie Variety berichtet, sollen unter anderem Rechte an Filmen, Merchandising und auch Spielen verkauft werden.

Aktuell liegen die Rechte rund um die Bücher Der Herr der Ringe, Der Hobbit sowie einigen weiteren Tolkien-Werken bei dem Produktionsunternehmen Saul Zaentz Company. Der Verkauf könnte immerhin stolze 2 Milliarden US-Dollar einbringen. Der Zeitpunkt dafür ist vermutlich kein Zufall. Immerhin soll noch dieses Jahr die von Amazon produzierte Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erscheinen. Amazon könnte natürlich daran interessiert sein, sich jetzt auch die Rechte an neuen Videospielen zu sichern. Nach New World könnte das Unternehmens sicherlich einen neuen Spiele-Erfolg gebrauchen.

Rechte an Tolkien-Werken sind wild verteilt

Die Rechte-Situation rund um die Tolkien-Werke ist allerdings alles andere als einfach. Auch Warner Bros. darf beispielsweise noch an Filmen im "Der Herr der Ringe"-Universum arbeiten, da dem Unternehmen die Produktionsfirma New Line Cinema gehört. New Line Cinema ist natürlich für die beliebte Film-Trilogie von Peter Jackson bekannt. Aktuell arbeitet Warner Bros. sogar noch an einem animierten Film, der von den Rohirrim handeln soll.

Zusätzlich arbeitet auch der deutsche Entwickler Daedelic Entertainment aktuell an dem Spiel Der Herr der Ringe: Gollum. Dafür arbeitet Daedelic direkt mit dem Unternehmen Middle-earth Enterprises zusammen, das wiederum der Saul Zaentz Company gehört.

Bisher lagen die Rechte an Mittelerde-Videospielen bei Warner Bros. Eines der besten Spiele aus dieser Zeit ist Mittelerde: Schatten des Krieges:

Das Unternehmen, das die Rechte an Werken wie Der Herr der Ringe und der Hobbit hält, will diese jetzt weiterverkaufen. Dadurch können sich Fans wohl auf neue Filme und Videospiele im Tolkien-Universum freuen.