Star Wars, Horizon und Warhammer stehen diese Woche an.

Vom riesigen Strategie-Epos bis hin zum langersehnten Nachfolger von Horizon: Die nächsten sieben Tage sind vollgepackt mit neuen Spielen, bei der jede Plattform auf ihre Kosten kommt.

Dynasty Warriors 9 Empires | 15. Februar

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Die Empires-Reihe von Dynasty Warriors geht in eine neue Runde. Auch Dynasty Warriors 9: Empires kombiniert die aus den Hautspielen bekannten Massenschlachten mit Strategie- und Diplomatie-Elementen. Demnach geht es nicht nur darum, selbst an den Kämpfen teilzunehmen, sondern ihr gebt Einheiten auch Kommandos oder setzt auf euer Verhandlungsgeschick außerhalb des Schlachtfeldes.

Dynasty Warriors 9 Empires (Playstation 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2022 10:08 Uhr

Neu in den Kämpfen sind Burgbelagerungen, bei denen ihr zuvor überlegen müsst, wie ihr die Mauern erstürmt. Als Unterstützung dienen unter anderem mächtige Belagerungswaffen. Am Ende einer solchen Schlacht müsst ihr euch dann noch dem feindlichen Kommandanten und seinen treuesten Untergebenen stellen.

Der Release von Dynasty Warriors 9 Empires erstreckt sich dieses Mal über den PC und alle Konsolen hinweg - inklusive der Nintendo Switch.

Star Wars: The Old Republic - Das Vermächtnis der Sith | 15. Februar

PC

Eigentlich hätte der Release von Star Wars: The Old Republic - Das Vermächtnis der Sith bereits im Dezember und damit zum zehnjährigen Jubiläum des Online-Rollenspiels erfolgen sollen. Kurzfristig musste Entwickler Bioware aber die große Erweiterung verschieben.

Jetzt soll es am 15. Februar soweit sein und ihr dürft unter anderem dem Wasserplaneten Manaan und dem kaum erforschten Planeten Elom einen Besuch abstatten. Der große Feind in Das Vermächtnis der Sith ist Darth Malgus, den Spieler bereits aus der Hauptgeschichte kennen und der schlichtweg keine Lust mehr auf Siths und Jedi hat.

In Sachen Preis ordnet sich Das Vermächtnis der Sith bei den bisherigen Erweiterungen ein: Abonnenten von Star Wars: The Old Republic erhalten automatisch Zugriff auf das Addon, ohne weitere Zusatzkosten trage zu müssen. Ein Einzelverkauf ist bisher nicht geplant.

Total War: Warhammer 3 | 17. Februar

PC

Zwei Ausflüge hat Creative Assembly schon in der Welt von Warhammer hinter sich, jetzt folgt mit Total War: Warhammer 3 das große und voraussichtlich gewaltige Finale der Strategiereihe. Und dafür schöpfen die Entwickler noch einmal die Lizenz aus.

Total War: Warhammer 3 Limited Edition (PC) (64-Bit) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2022 10:10 Uhr

Total War: Warhammer 3 legt den Fokus auf die Chaos-Götter, die insgesamt fünf der acht spielbaren Fraktionen stellen. Neu ist außerdem, dass ihr nun Armeen direkt in das Reich des Chaos senden könnt, um dort ganz eigene Schlachten zu schlagen. Darüber hinaus haben die Entwickler an einigen Spielmechaniken gefeilt, wie etwa dem Diplomatiesystem.

Beim Release ändert sich aber nichts. Total War: Warhammer 3 erscheint exklusiv für den PC. Eine Neuerung gibt es dann aber doch, denn das Strategiespiel wird ab dem ersten Tag auch im PC Game Pass zur Verfügung stehen.

The King of Fighters 15 | 17. Februar

PC / PS4 / PS5 / Xbox Series X

Die schon über 25 Jahre alte Prügelspielreihe The King of Fighters geht in ihre 15. Auflage. In The King of Fighters 15 bleiben die Entwickler dem recht schnellen und dynamischen Kampfsystem treu und bieten vor allem inhaltlich ein schweres Paket.

The King of Fighters XV OMEGA Edition (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2022 10:25 Uhr

Insgesamt 39 spielbare Charaktere stehen euch zur Auswahl. Mit zukünftigen DLCs sollen zudem noch mehr folgen. Darüber hinaus versprechen die Entwickler eine Fortsetzung der Story des Vorgängers, einen verbesserten Multiplayer-Modus und über 300 verschiedene Musikstücke aus der gesamten Spielereihe.

Der Release von The King of Fighters 15 findet sowohl auf dem PC, als auch den beiden PlayStation-Konsolen und der Xbox Series X/S statt. Eine Umsetzung für die Xbox One und Nintendo Switch ist bisher nicht angekündigt.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection | 17. Februar

Switch

Die Trilogie rund um Meisterassassine Ezio Auditore gilt bei Fans von Assassin’s Creed als Highlight der Reihe. Jetzt bringt Ubisoft ebenjene Geschichte auf die Nintendo Switch als Assassin’s Creed: The Ezio Collection.

Assassin's Creed: The Ezio Collection [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2022 10:03 Uhr

Der Release umfasst die drei Spiele Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed: Brotherhood und Assassin’s Creed: Revelations inklusive ihrer Singleplayer-DLCs. Lediglich die Multiplayer-Aspekte sind nicht an Bord. Darüber hinaus sind noch die beiden Kurzfilme Lineage und Embers enthalten, die einen weiteren Einblick in Ezios Leben gewähren.

Für die Umsetzung auf der Nintendo Switch verspricht Ubisoft zudem die vollständige Unterstützung des Handheld-Modus und von HD-Vibration. Somit könnt ihr Ezios Abenteuer zukünftig auch während einer Zugfahrt genießen.

Horizon: Forbidden West | 18. Februar

PS4 / PS5

Gut fünf Jahre nach Horizon: Zero Dawn erzählt Entwickler Guerilla jetzt die Geschichte von Aloy weiter. In Horizon: Forbidden West verschlägt es die Kämpferin dem Namen gerecht in den Westen, genauer gesagt ins Grenzland. Was sie genau dort sucht und in welche Gefahr sie sich begibt, das soll im Laufe der Story geklärt werden.

Horizon Forbidden West - Special Edition (exklusiv bei Amazon DE, kostenloses Upgrade auf PS5) - [Pl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2022 10:26 Uhr

Klar ist jedoch, dass Aloy im Westen neben altbekannten Gegnern auch auf neue mechanische und nicht-mechanische Feinde trifft. Zum Glück verfügt die Protagonistin über neue Tricks, wie etwa einen mächtigen Wurfspeer oder einen Greifhaken, der nicht nur bei der Erkundung hilfreich ist. Im Kern bleibt sich aber Horizon: Forbidden West treu und bietet eine optisch prächtige Open World, die voller Aufgaben steckt.

Horizon Forbidden West | Story-Trailer

Der Release von Horizon: Forbidden West findet übrigens auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 statt. Eine Umsetzung für den PC ist bislang nicht angekündigt, könnte aber wie beim Vorgänger zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Von riesigen Schlachten in Total War und Dynasty Warriors bis zu großen Abenteuern in Horizon und Assassin's Creed: In dieser Februar-Woche steht so einiges auf dem Plan. Aber welches Spiel davon schafft es auf eure Festplatte? Die Entscheidung ist gewiss gar nicht so einfach.