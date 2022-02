Die Steam-Topseller werden von einem neuen MMO dominiert. Bildquelle: Amazon Games

Ein neues MMORPG auf Steam ist so erfolgreich, dass es gleich mehrere Plätze in den Verkaufs-Charts belegt. Die Fans freuen sich auf den Europa-Release und kaufen außerdem fleißig die Starter-Pakete.

Neues MMO ist unschlagbarer Steam-König

Ein neues MMORPG legt einen Spitzenstart hin. Aber so neu ist es eigentlich gar nicht. Seit 2019 gibt es Lost Ark bereits in Korea, 2020 folgte auch ein Release in Russland. Am 11. Februar zieht jetzt auch Europa nach. Auf Steam kann es bereits Erfolge feiern. In den Top 5 der Topsellerliste belegt es immerhin den ersten Platz.

Dabei ist Lost Ark eigentlich ein Free-to-Play-Spiel. Trotzdem sichern sich viele Fans das Lost Ark Vanquisher Starter Pack für immerhin 64,99 Euro, wodurch das Paket an der Spitze der Topseller steht. Das günstigere Lost Ark Apprentice Starter Pack für 19,99 Euro erreicht immerhin noch den achten Platz der Verkaufs-Charts.

Lost Ark: Launch-Reveal-Trailer zum MMORPG

Lost Ark kommt bei Spielern gut an

Aber was ist Lost Ark eigentlich? Das MMORPG wird aus der isometrischen Perspektive gesteuert. Die Trailer und Bilder auf Steam versprechen hierbei bereits schnelle Action, große Schwerter und noch größere Monster. Die Story dreht sich dabei um die Suche nach der namensgebenden verschollenen Arche. Auf diesem Abenteuer sollen vielfältige Kontinente, wertvolle Schätze sowie PVE- und PVP-Gefechte warten.

Neben dem Erfolg in den Verkaufs-Charts fallen auch Reviews der Steam-Spieler von Lost Ark größtenteils positiv aus. 70 Prozent der über 20.000 Nutzerrezensionen geben dem Spiel einen Daumen nach oben.

Das MMORPG Lost Ark kann auf Steam große Erfolge feiern. Nachdem bereits die Founder's Packs vor Release fleißig von Fans gekauft wurden, steht jetzt ein Starter Paket an der Spitze der Verkaufs-Charts. Auch die ersten Reviews fallen in der Mehrheit positiv aus.