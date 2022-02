Skyrim: Fan schnappt sich mächtige Lategame-Waffe schon mit Level 1

Ein Skyrim-Spieler verrät den Trick, wie ihr früh im Spiel an eine mächtige Waffe kommt. Bildquelle: Getty Images/ olegback

Ein Fan hat herausgefunden, wie er sich schon früh im Spiel eine der besten Äxte in The Elder Scrolls 5: Skyrim sichern kann. Dafür muss er jedoch mit Level 1 seine Skills gegen einen starken Gegner beweisen.

Skyrim: So kommt ihr früh an eine Spitzen-Waffe

Wenn ihr in The Elder Scrolls 5: Skyrim schon sehr früh im Spiel viel Schaden austeilen wollt, hat ein Reddit-User jetzt einen hilfreichen Trick herausgefunden. Der User mit dem Namen frozenmollusk teilt in seinem Video, wie er sich eine Ebenerzaxt sichert, obwohl sein Charakter noch kein einziges Level aufgestiegen ist.

In den Kommentaren erklärt er, dass er gleich zu Beginn des Spiels in die Nord-Ruine Volskygge eingedrungen ist. Über einen geheimen Eingang auf der Spitze des Berges könnt ihr direkt in die letzte Kammer des Dungeons gelangen, wo allerdings ein Draugr-Todesfürst auf euch wartet. Der gefährliche Gegner ist dafür garantiert mit einer Ebenerzaxt oder einem Ebenerzschwert bewaffnet. Egal welches Level euer eigener Charakter gerade ist.

Fan gewinnt gegen Draugr-Todesfürst

Ohne vernünftige Ausrüstung ist es natürlich überhaupt nicht so einfach, gegen den Draugr-Fürst anzukommen. Der Reddit-User hat dafür allerdings auch eine Lösung. Solange ihr den Endboss immer wieder um seinen eigenen Thron herumjagt, kann er euch nicht treffen und ihr erhaltet eine Gelegenheit zum Gegenangriff. Unspektakulär, aber dafür effektiv.

Am Ende könnt ihr immerhin eine Ebenerzwaffe euer Eigen nennen. Die einhändige Axt macht beispielsweise genauso viel Schaden wie eine Daedra-Axt. Nur die Axt aus Drachenknochen macht etwas mehr Schaden. Um an sie zu gelangen, müsst ihr jedoch zuerst den Schmiede-Skill meistern.

Ein Skyrim-Spieler schnappt sich eine Ebenerzaxt, obwohl er erst Level 1 ist. Dafür muss er nur früh im Spiel gegen einen Draugr-Todesfürst antreten. Der Dungeon spawnt vermutlich bessere Gegner mit wertvollem Loot, weil dort auch ein Drachenpriester auf euch wartet.