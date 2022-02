Neuer MMO-Hit auf Steam: Rekordbrecher muss viel Kritik einstecken

Ein brandneues Free-to-play-MMO auf Steam muss jetzt mit kritischen Stimmen kämpfen. Bildquelle: Amazon Games

Ein neues Free-to-play-MMO auf Steam fesselt kurz nach Release eine Million Spieler gleichzeitig am Bildschirm. Auch in den Verkaufs-Charts belegt es weiterhin den ersten Platz. Trotz gebrochener Rekorde gibt es jetzt auch viel Kritik gerade von den Fans, die das meiste Geld für den Start in die Fantasy-Welt ausgegeben haben.

Neues MMO duelliert sich mit ewigem Steam-König

Es gibt nicht viele Spiele, die einen so beeindruckenden Start hinlegen, wie das MMORPG Lost Ark. Schon einen Tag nach dem offiziellen Release am 11. Februar bricht es den gewaltigen Rekord von mehr als einer Million gleichzeitigen Spielern auf Steam. (Quelle: Steam Charts)

Zwischenzeitlich konnte es dadurch sogar den ewigen Steam-König Counter-Strike: Global Offensive vom Thron stoßen. Inzwischen hat sich der Shooter jedoch wieder nach vorne gekämpft. Aktuell spielen etwas mehr als 580.000 Spieler Counter Strike während 520.000 durch die Fantasy-Welt von Lost Ark streifen.

Mehr als eine Million Fans spielten gleichzeitig Lost Ark. Bildquelle: Steam Charts

Lost Ark: Starter-Pack wird von den Fans zerrissen

In den Topsellern auf Steam ist das Free-to-play-MMO ebenfalls vertreten. Das Vanquisher Starter Pack für 64,99 Euro steht dort auf dem ersten Platz. Obwohl es mehr Umsatz macht als jedes andere Steam-Spiel in Deutschland, hagelt es jedoch auch Kritik. Von den 246 Nutzerrezensionen fallen nur 33 Prozent positiv aus.

Die zufriedenen Fans loben den Inhalt des Starter-Packs. Enthalten sind beispielsweise Items für neue Spieler, 2100 Kristalle, eine Skin-Truhe und ein Schlachtross. Kritiker beschweren sich allerdings darüber, dass das Paket an einen Charakter und nicht an einen Account gebunden ist. Dadurch könnt ihr die Boni nicht unter mehreren Charakteren aufteilen. Es sei weiterhin nicht ausreichend klar gewesen, dass ihr nur einen Skin aus der Skin-Truhe erhalten werdet.

Viele Spieler haben außerdem das Problem, dass sie die Inhalte des Pakets überhaupt nicht bekommen haben, obwohl sie dafür bezahlt haben. Der Kundendienst von Amazon Games sollte hier unbedingt aushelfen.

Wenn ihr das Risiko trotzdem eingehen wollt, könnt ihr euch die drei verschiedenen Starter-Packs hier auf Amazon ansehen.

Lost Ark: Launch-Reveal-Trailer zum MMORPG

Das Free-to-play-MMO Lost Ark feiert kurz nach Release bereits große Erfolge auf Steam. Obwohl zwischenzeitlich mehr als eine Million Spieler in der Fantasy-Welt unterwegs waren, gibt es auch viel Kritik an dem Vanquisher Starter Pack, das aktuell der Topseller auf Steam ist.