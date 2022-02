Horror-Spiel wird auf PS5 zensiert – Fans protestieren gegen Sonys Entscheidung

Martha Is Dead wird auf der PS4 und PS5 nur zensiert erscheinen. (Bildquelle: Wired Productions / Deagreez, Getty Images)

Das neue Horror-Spiel Martha Is Dead macht mit heftigen Schockmomenten von sich reden. Für Sony ist das Game jedoch zu verstörend und muss deshalb für die PS4 und PS5 zensiert werden. Fans sind mit dieser Maßnahme allerdings überhaupt nicht einverstanden.

Das psychologische Horror-Spiel Martha Is Dead soll am 24. Februar 2022 erscheinen – PlayStation-Nutzer werden das Spiel allerdings nur in geschnittener Fassung spielen können. Publisher Wired Productions gab diesen Schritt in einem Tweet bekannt. PS4- und PS5-Gamer ärgern sich über die Zensur, denn Xbox- und PC-Gamer dürfen das Horror-Spiel ungeschnitten zocken.

Martha Is Dead: Fans regen sich über Zensur auf

Wired Productions hat auf Twitter bekannt gegeben, dass Martha Is Dead zensiert werden musste, um den Release auf der PS4 und PS5 einhalten zu können. Der Publisher drückte darüber sein Bedauern aus, ging jedoch nicht weiter ins Detail, welche Aspekte des Spiels geschnitten werden mussten.

Die Community auf Reddit reagiert mit Empörung auf den Schritt. Weil die Zensur nur PlayStation betrifft, ist davon auszugehen, dass Sony das Entfernen bestimmter Inhalte zur Release-Bedingung gemacht hat. Viele Fans auf Reddit kritisieren die Maßnahme und loben Microsoft dafür, das Spiel ungeschnitten zu veröffentlichen. (Quelle: Reddit)

"Das ist ein Ab-18-Spiel. Zensur ist da einfach absurd. Schön, dass Microsoft mehr Verstand als Sony an den Tag legt in dieser Hinsicht." (Reddit-User ThatGuy1741)

"Ich glaube nicht, dass sie Mortal Kombat auf ihrer Plattform zensiert haben. Ich bin froh, dass es Microsoft bewusst ist, dass die ESRB-Ratings aus einem guten Grund da sind." (Reddit-User limitless_jess)

Xbox & PlayStation: Debatte um Horror-Schocker

Es ist aktuell nicht genau bekannt, welche Inhalte Martha Is Dead in der PlayStation-Fassung zensieren muss. Allerdings wurde bereits beim Anspielen 2019 klar, dass das Spiel keinesfalls mit Schockmomenten spart und in der Darstellung alles andere als zimperlich ist. (Quelle: GIGA)

Wired Productions hat in seinem Tweet darauf hingewiesen, dass das Spiel Themen und Szenen enthalte, die möglicherweise verstörend auf manche Spieler wirken könnten. Inwieweit diese Momente tatsächlich schlimmer oder düsterer sind als Gewaltdarstellungen in Spielen wie Mortal Kombat oder Outlast wird sich wohl beim Release am 24. Februar zeigen – zumindest werden Xbox- und PC-Spieler die Chance auf den Vergleich bekommen.

